Файне місто. У Рейтингу комфортності міст України 2021 перше місце посів Тернопіль

Фокус втринадцяте підготував Рейтинг комфортності українських міст. У 2021 році до методики підрахунку редакція внесла кілька змін. По-перше, до рейтингу увійшли два новачки — Сєвєродонецьк і Маріуполь, що представляють Луганську та Донецьку область. По-друге, крім таких традиційних критеріїв, як економічні та екологічні показники, ми врахували суб'єктивне сприйняття мешканцями своїх міст.

Рейтинг комфортності міст України: що брали за основу

Взявши за основу результати Сьомого муніципального опитування, підготовленого соціологічною групою "Рейтинг" від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту, Фокус додав п'ять нових критеріїв. Серед них, наприклад, оцінка доступності міста для людей з інвалідністю. Цей показник ми вибрали, оскільки він важливий і для інших маломобільних категорій, наприклад, батьків, що пересуваються містом з дитячими візочками.

Таким чином, у рейтингу Фокуса відбулися значні зміни порівняно з результатами 2020 року: лідером став Тернопіль, у першій п'ятірці опинилися міста, розташовані ближче до заходу України. У них є дещо спільне: тут екологічна обстановка, як правило, краща, ніж у лівобережній Україні, відбувається менше злочинів, нижчі ціни. При цьому нижчі і зарплати, але, мабуть, щастя не тільки в грошах. Проаналізувати показники кожного учасника рейтингу можна, уважно подивившись на таблицю, де наведені всі критерії і нараховані за них бали.

При підготовці довідок про міста редакція звертала увагу перш за все на новини, пов'язані зі станом місцевої інфраструктури. І тут можна знайти привід для оптимізму: в більшості випадків у міру сил її намагаються розвивати.

Рейтинг міст України: як ми рахували

До рейтингу увійшли 24 найбільших міста країни. Редакція Фокуса вибрала 16 критеріїв, за якими оцінювалися їхні якості. Максимально можна було набрати 125 балів.

50 балів місто могло отримати за економічні показники — по десять балів за кожен з п'яти критеріїв. Це рівень середньої зарплати, вартість умовного продуктового кошика, середня вартість житла в новобудовах і оренди квартир, а також співвідношення кількості резюме до вакансій.

місто могло отримати за економічні показники — по десять балів за кожен з п'яти критеріїв. Це рівень середньої зарплати, вартість умовного продуктового кошика, середня вартість житла в новобудовах і оренди квартир, а також співвідношення кількості резюме до вакансій. 10 балів місту могла принести наявність у ньому навчальних закладів, які увійшли до рейтингу Фокуса "100 кращих шкіл". Ми усвідомлювали, що у міст-мільйонників шанси отримати високі бали за цим критерієм були трохи кращі, адже шкіл в них значно більше, ніж в інших обласних центрах. Тому вирішили вивести об'єктивніший показник: кількість шкіл, що увійшли до рейтингу, на 10 тис. населення.

місту могла принести наявність у ньому навчальних закладів, які увійшли до рейтингу Фокуса "100 кращих шкіл". Ми усвідомлювали, що у міст-мільйонників шанси отримати високі бали за цим критерієм були трохи кращі, адже шкіл в них значно більше, ніж в інших обласних центрах. Тому вирішили вивести об'єктивніший показник: кількість шкіл, що увійшли до рейтингу, на 10 тис. населення. 25 балів — по п'ять за кожен з п'яти критеріїв — місто могло отримати, виходячи з оцінки городянами якості муніципальних послуг. Фокус взяв до уваги оцінки якості транспортної інфраструктури, водопостачання, доступність міста для людей з інвалідністю. Також люди оцінювали діяльність поліції та особисте відчуття безпеки під час пересування поодинці темними вулицями свого району.

— по п'ять за кожен з п'яти критеріїв — місто могло отримати, виходячи з оцінки городянами якості муніципальних послуг. Фокус взяв до уваги оцінки якості транспортної інфраструктури, водопостачання, доступність міста для людей з інвалідністю. Також люди оцінювали діяльність поліції та особисте відчуття безпеки під час пересування поодинці темними вулицями свого району. 10 балів місто могло отримати за два екологічних показники: кількість викидів основних забруднювальних речовин в атмосферу та кількість небезпечних відходів I-III класів у розрахунку на одного жителя. До відходів I класу — надзвичайно небезпечних — відносяться, наприклад, прилади, що містять ртуть, до відходів III класу — помірно небезпечних — відносяться, наприклад, моторні масла.

місто могло отримати за два екологічних показники: кількість викидів основних забруднювальних речовин в атмосферу та кількість небезпечних відходів I-III класів у розрахунку на одного жителя. До відходів I класу — надзвичайно небезпечних — відносяться, наприклад, прилади, що містять ртуть, до відходів III класу — помірно небезпечних — відносяться, наприклад, моторні масла. Ще 10 балів місту могли принести показники середньої очікуваної тривалості життя при народженні у 2019 році.

місту могли принести показники середньої очікуваної тривалості життя при народженні у 2019 році. Максимум 10 балів припадало за показники кількості злочинів на 10 тис. жителів, ще 10 балів — за показники захворюваності на COVID-19.

Найвищий бал присвоювався за найкращий результат. Бали нараховувалися пропорційно до абсолютних величин. Наприклад, якщо середня зарплата в Києві (20 956 грн) майже на 6 тис. вища, ніж у наступному за ним за цим показником Маріуполі (15 287 грн), то це відбивається на загальному підсумку: Київ отримує 10 балів, Маріуполь — 5 балів, а Чернівці, де найнижча в країні середня зарплата — 11 350 грн — лише 1 бал.

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1. Тернопіль

[ + – ] Тернопіль: №1 в рейтингу найкомфортніших міст України 2021 Фото: Getty Images

З 2020 року в Тернополі і області тривають ремонтні роботи у межах програми "Велике будівництво" — це найкраща новина для містян, оскільки місцеві дороги славляться неймовірною розбитістю. За минулий рік відремонтували 162 км доріг державного значення, на 2021-й запланували ремонт ще 200 км. Зокрема, кладуть асфальт на об'їзній трасі навколо Тернополя, ведуть шляхи від обласного центру до менших міст і сіл. У населених пунктах крім проїжджої частини облаштовують тротуари, велодоріжки та освітлення.

Також у Тернополі на березі місцевого ставка побудували водну арену, яка зможе приймати 1 тис. глядачів. Для міста це має велике значення, оскільки з 1987 року воно приймає міжнародні водні змагання. У серпні, зокрема, пройшли етапи чемпіонату світу з водно-моторного спорту, в яких брали участь команди з 15 країн.

2. Івано-Франківськ

[ + – ] Івано-Франківськ: №2 у рейтингу найкомфортніших міст України 2021 Фото: Getty Images

Головною темою на порядку денному Івано-Франківська залишається коронавірус. Місто важко пережило дві хвилі епідемії восени 2020-го і на початку цього року. У лютому міські лікарні були переповнені, пацієнти лежали в коридорах і їдальнях, прийом нових пацієнтів припиняли. У березні мер міста Руслан Марцінків заявив про те, що ситуація критична, оскільки захворюваність і смертність були на найвищому рівні за весь час епідемії. Одночасно в місті проходили протикарантинні демонстрації з вимогою відкрити ринки і магазини, незважаючи на статус "червоної зони".

Нині в Івано-Франківську така ж складна ситуація з вакцинацією населення. У місті щеплено 44 тис. осіб з 230 тис., серед педагогів також низький рівень вакцинації — 80% колективів вакцинувалися лише в 10 з 42 міських шкіл, це означає, що вони не зможуть очно працювати під час погіршення епідемічної обстановки. Тому мерія використовує метод батога і пряника: вакцинованим обіцяють сплачувати проїзд у громадському транспорті та безкоштовні квитки на футбол, а нещеплених службовців комунальних підприємств погрожують звільнити.

Міст, який будують до мікрорайону Пасічна, увійшов в програму "Велике будівництво", до кінця року на нього обіцяють виділити 100 млн грн. Завершити роботи планують у 2022 році.

3. Хмельницький

[ + – ] Хмельницький: №3 у рейтингу найкомфортніших міст України 2021 Фото: Getty Images

Цього року Хмельницький виграв The 2021 Europe Prize. Престижну нагороду Парламентська асамблея Ради Європи щорічно присуджує місту, яке найактивніше популяризує європейські цінності. Зокрема, в Хмельницькому протягом року організовували спільні програми шкіл, коледжів і університетів з навчальними закладами інших європейських країн.

Згідно з опитуванням підприємців, проведеного у межах дослідження "Індекс конкурентоспроможності міст України 2021", Хмельницький знову очолив рейтинг за сприятливістю бізнес-клімату. Місто набрало 67,65 бали з максимальних 100, проте порівняно з торішнім рейтингом втратило 5,31 бала.

Наприкінці серпня НАЕК "Енергоатом" і американська компанія Westinghouse Electric підписали меморандум про спільне будівництво четвертого енергоблоку Хмельницької АЕС. Цю новину повідомив президент Володимир Зеленський, хоча терміни реалізації проекту не уточнив.

4. Вінниця

[ + – ] Вінниця: №4 в рейтингу найкомфортніших міст України 2021 Фото: Getty Images

На початку 2021 року у Вінниці прийняли нову Стратегію розвитку на десять років, в якій головний акцент робиться на те, щоб місто стало "магнітом", зробило прорив у розвитку і стало конкурентоспроможним на національному та регіональному рівнях. Мер Сергій Моргунов позиціює Вінницю як місто, привабливе для інвестицій. Для цього, зокрема, мерія відновила проект реконструкції місцевого аеропорту. Оновити його планували з 2019 року, однак лише цієї осені Вінниця отримала на ці цілі фінансування з держбюджету, а також планує взяти кредит 300 млн грн.

Як і в попередній стратегії розвитку, що була розрахована до 2020 року, вінницька влада планує розвивати сучасну інфраструктуру. Однак місцеві жителі не завжди задоволені нововведеннями. З 1 червня в місті підвищили вартість оплати проїзду в комунальному транспорті до 8 грн, у приватних маршрутках — до 10-12 грн. Також в маршрутках скасували оплату готівкою і зобов'язали встановити в них термінали для оплати картами. Обурені як городяни, так і власники автобусів. Перші — подорожчанням проїзду без підвищення якості та безпеки послуг, другі — тим, що в тісних салонах ніде встановлювати термінали.

5. Рівне

[ + – ] Рівне: №5 у рейтингу найкомфортніших міст України 2021

Схоже, Рівненська служба невідкладної медичної допомоги прагне вийти на новий рівень швидкості. Біля двох лікарень, дитячої та дорослої, реконструкцію яких ведуть у межах президентської програми "Велике будівництво", планують побудувати вертолітні майданчики для оперативного транспортування хворих.

У місті останнім часом нерідко проводять акції протесту з різних приводів. Мабуть, наймасштабніша і довгострокова з них пов'язана з вакцинацією вчителів загальноосвітніх шкіл. Коротко кажучи, конфлікт зводиться до того, що адміністрація вимагає від вчителів зробити щеплення від COVID-19 для допуску до учнів, а вчителі не горять бажанням вакцинуватися. Деяким школам через це довелося перейти на дистанційний формат навчання. Ще один конфлікт розгорівся навколо будівлі другого корпусу музичної школи №1. Влада має намір знести будівлю, активісти намагаються її зберегти, бачачи в будові історико-художню цінність.

У серпні до Дня незалежності після ремонту відкрили автомобільну дорогу Рівне — Луцьк Н-22. Судячи з відгуків на форумах автомобілістів, зараз вона в ідеальному стані.

6. Черкаси

[ + – ] Черкаси: №6 в рейтингу найкомфортніших міст України 2021

У Черкасах нещодавно завершився ремонт аеродрому, який почався ще у 2018 році. Загальна вартість робіт склала майже 129 млн грн. Планується, що аеропорт запрацює до кінця цього року, спочатку він прийматиме тільки невеликі літаки.

Навесні після реконструкції відкрився Черкаський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Т. Г. Шевченка. У 2015-му в приміщенні драмтеатру сталася масштабна пожежа: повністю згоріли зал для глядачів і перекриття між поверхами, обвалився дах. Реконструкція театру обійшлася в суму близько 186 млн грн.

З початку цього року в місті відремонтували понад 12 тис. кв. м внутрішньоквартальних проїздів. Закінчується будівництво двох сучасних дитячих майданчиків у парках "Сосновий бір" і "Долина троянд".

Влітку в міській лікарні №3 відкрилася перша черга відділення екстреної допомоги. До кінця року планують завершити другу, тоді у відділенні зможуть проводити цілодобовий прийом, діагностувати пацієнтів і надавати їм невідкладну допомогу.

У вересні в місті запрацював соціальний коворкінг Digital Cherkasy, розрахований на 20 робочих місць, які варто бронювати за попереднім дзвінком. Тут є окремий зал для проведення конференцій в тіснішому форматі або для Skype-переговорів, а також затишна лаунж-зона. Послуги коворкінг надає безкоштовно.

7. Київ

[ + – ] Київ: №7 у рейтингу найкомфортніших міст України 2021 Фото: Getty Images

У стратегії розвитку Києва до 2025 року один з трьох головних пунктів, крім підвищення конкурентоспроможності економіки і комфорту городян, — збереження історичної самобутності та розвиток культури столиці. У цьому напрямку справи йдуть зі змінним успіхом, оскільки активісти та громадські організації не завжди виграють бій за спадщину у влади і забудовників. До успіхів 2021 року можна віднести повернення Гостиного двору на Подолі і заповідної частини Жукового острова у володіння громади Києва, що активісти виборювали роками.

Одночасно з великою швидкістю в центрі столиці зносять історичні садиби, наприклад, будинки Барбана, Осипа Родіна, 150-річний будинок на вулиці Саксаганського. Протести і демонстрації не допомогли зберегти будівлю "Квіти України", виразний пам'ятник радянського модернізму. У судовому порядку активісти воюють за збереження садиби Терещенків на вулиці Льва Толстого.

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Недавня пожежа в костелі Святого Миколая показала, що для киян важливим є збереження культурної спадщини: протягом доби після пожежі на ремонт зібрали близько 26 млн грн — пожертви робив не тільки бізнес, а й містяни.

До кінця року планували відкрити дві нові станції метро — "Мостицьку" і "Проспект Правди", але, ймовірно, цим планам не судилося збутися. Нещодавно "Київметробуд" попросив перенести терміни завершення будівництва на травень 2023-го.

Днями стало відомо про те, що в Києві може стати одним ринком менше: планується тимчасово закрити Деміївський ринок, на території якого хочуть побудувати 85-метрову висотку з торговим центром.

8. Чернівці

[ + – ] Чернівці: №8 у рейтингу найкомфортніших міст України 2021

Наприкінці березня в Чернівцях завершили реалізацію проекту, що фінансується ЄС, — "Модернізація вуличного освітлення". За три роки мережу вуличного освітлення оновили на третину: замінили близько чотирьох тисяч вуличних ламп на енергоефективні лід-світильники, модернізували 88 км ліній електропередач і 32 вуличні шафи, у трьох районах міста встановили 16 сонячних панелей, а також підсвітлили три пішохідні переходи. Загальна вартість проекту склала понад €1,5 млн, з яких майже €1,3 млн покрив грант ЄС. За попередніми підрахунками, реконструкція мережі дозволить місту щорічно економити більш €84 тис.

У 2021 році в Чернівецькому обласному музеї народної архітектури та побуту вперше з моменту відкриття в 1986-му з'явилися нові експозиції: дві старовинні хати з Підгір'я і Вижницького району. Подивитися на нові експонати можна буде вже у жовтні.

Також цього року привели до ладу сквер, розташований біля головної міської пам'ятки — колишньої резиденції митрополитів Буковини і Далмації, що входить до Списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Старе асфальтове покриття замінили тротуарною плиткою, викорчували пеньки і знесли аварійні дерева, висадивши замість них нові. У центральній частині скверу встановили фонтан з освітленням.

9. Кропивницький

[ + – ] Кропивницький: №9 в рейтингу найкомфортніших міст України 2021 Фото: Getty Images

Кропивницький готується стати побратимом міста Чорум на півночі Туреччини. На початку вересня в мерію прибула делегація посольства Турецької Республіки в Україні. Сторони обговорили варіанти міжнародної співпраці і розвитку економічних зв'язків. Наразі обласний центр активно нарощує обсяги зовнішньої торгівлі: якщо за перше півріччя минулого року з Кропивницького експортували товарів на 7,2 млн грн, то в цьому році за той же період експорт зріс до 15,7 млн. Регіон продає харчові продукти, обладнання і механізми. Кіровоградська область посідає четверте місце в Україні по виробництву морозива.

В Індексі конкурентоспроможності українських міст адміністративний центр Кіровоградської області в цьому році зайняв 20-е місце. У міста непогана позиція (11-е місце) в категорії "Заснування бізнесу". Підприємці на оформлення регулятивних документів витрачають 2,8 дня, це майже в два рази менше середнього показника по країні — 5,7. Разом з тим, компонент "Ресурси для розвитку" у Кропивницького дуже слабкий — він знаходиться на 43-му місці з 45 можливих.

10. Ужгород

[ + – ] Ужгород: №10 в рейтингу найкомфортніших міст України 2021 Фото: Getty Images

Стрічка міських новин рясніє повідомленнями про ДТП і різні злочини. Для того, щоб місцева поліція вчасно встигала на місця пригод, їй надали електросамокати, про це вже оголосили офіційно.

В Ужгороді нещодавно почався ремонт кількох вулиць. На Олександра Богомольця крім асфальтування дороги планують полагодити зливову каналізацію, зробити тротуари і облаштувати велодоріжку, яка з'єднає велодоріжки вулиць Тиводара Легоцького і Михайла Грушевського. На вулиці Болгарській ремонтують дорогу, що веде до пожежної частини, передбачається, що це дозволить рятувальникам швидше виїжджати на виклики.

[ + – ] Аеропорт в Ужгороді Фото: УНІАН

Влітку вперше за два роки до аеропорту Ужгорода прибув регулярний рейс із Києва. В авіакомпанії "Роза Вітрів" сподіваються, що попит на цей напрямок буде стабільним. У вересні в аеропорту запрацювало обладнання, що дозволяє літакам заходити на посадку за приладами. Раніше при найменшому погіршенні видимості пілотам доводилося відправлятися на запасний аеродром.

11. Луцьк

[ + – ] Луцьк: №11 в рейтингу найкомфортніших міст України 2021 Фото: Getty Images

У рейтингу "Індекс конкурентоспроможності міст України 2021", складеному Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку, Луцьк посідає 15-е місце. Найбільш добрі результати місто демонструє за критерієм "Підтримка розвитку бізнесу" (14-е місце). Серйозною проблемою для регіону залишаються неформальні платежі і внески (31-е місце). Більше половини опитаних в місті вважають, що їхні конкуренти працюють в тіні. При цьому Луцьк став одним з трьох українських міст, де респонденти не змогли назвати жодного рейдерського захоплення за останні роки.

В цьому році в Луцьку запрацював перший ресторан McDonald`s. Він став найбільшим в Україні одноповерховим закладом мережі: налічує 230 посадочних місць всередині і 100 — на літній терасі. За словами міського голови Ігоря Поліщука, відкриття McDonald`s дає 100 нових робочих місць і солідні надходження до міського бюджету.

Ще одна з недавніх новин міста — на площі Героїв Майдану, де триває реконструкція, демонтують постамент, який зарезервували під пам'ятник Степану Бандері. Замість нього планують облаштувати зелену зону. Під пам'ятник пропонують відвести інші місця, але головна проблема не в цьому, а у відсутності грошей на його виготовлення. Громадяни зібрали лише двадцяту частину від вартості монумента, яку зараз оцінюють у 3,5 млн грн, а міський бюджет виділити таку суму не в змозі.

12. Чернігів

[ + – ] Чернігів: №12 в рейтингу найкомфортніших міст України 2021 Фото: Getty Images

Цього року в Чернігові провели масштабні роботи по заміні дорожнього покриття. Оновили вулиці Кільцеву, Малиновського, Літню, хлібопекарню, новий асфальт поклали на вулиці Шевченка — там дорога давно вимагала капітального ремонту. На кількох вулицях з'явилися нові гранітні бордюри, тротуари з плитки, скляні зупинки і занижені бордюри на пішохідних переходах. Під час ремонту не забули про велодоріжки — в місті ними облаштований 41 км.

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В кінці серпня в Чернігові після тривалого ремонту відкрили оновлену туристичну локацію — знамениту гарматну алею на Валу. Тут з'явився Катерининський бастіон — оглядовий майданчик, з якого відкривається вид на однойменну церкву.

У центрі Чернігова почали демонтувати яскраві позбавлені смаку вивіски, які не відповідають міській концепції оформлення фасадів будівель. Підприємців поставили перед вибором: зробити це добровільно або ж чекати примусового виконання рішення виконкому.

13. Миколаїв

[ + – ] Миколаїв: №13 в рейтингу найкомфортніших міст України 2021 Фото: Getty Images

Недавня реконструкція Соборної площі в Миколаєві обернулася грандіозним скандалом і судовими розглядами: НАБУ підозрює ряд місцевих чиновників і підрядників у привласненні понад 26 млн грн. У серпні тут затримали віце-мера Сергія Коренєва і двох директорів підрядних фірм. При цьому сама площа досі вважається будівельним об'єктом — її так і не ввели в експлуатацію.

Ще 2020 року депутати Миколаївської міськради затвердили концепцію розвитку річок і маломірного судноплавства. Серед іншого в місті планують запустити водний транспорт через акваторію суднобудівного заводу. Про це давно просять перевізники, ідею підтримують в облдержадміністрації, проте для цього необхідно облаштувати нові причали.

Днями в Миколаєві відкрили перше в місті дипломатичне представництво — Почесне консульство Литовської Республіки, яке сприятиме розвитку економічних і торговельних зв'язків між двома країнами. Консулом призначений Сергій Сипко, президент агрохолдингу Agrofusion Group і колишній співвласник компанії "Сандора".

14. Харків

[ + – ] Харків: №14 в рейтингу найкомфортніших міст України 2021

Цей рік у Харкові проходить під гаслом "Дочекалися". У травні через дев'ять років після початку будівництва відкрився ТРЦ "Нікольський", що став одним з найбільших в місті, його площа — 106 тис. кв. м.

23 серпня, у День міста, відбулося урочисте відкриття зоопарку, який закрили на реконструкцію влітку 2016-го, але активно взялися до роботи лише два роки тому. На роботи планували витратити 104 млн грн, проте вклали вже більше 1 млрд грн. Цю подію, безумовно, можна було б віднести до категорії довгоочікуваних, якби зоопарк почав повноцінно функціонувати. Але поки із запланованих до перебудови 14 локацій відкрили лише дві, кількість відвідувачів адміністрація обмежує кількома тисячами осіб на добу. Реконструкція ж займе ще мінімум рік, а всі оголошені міською владою тендери, пов'язані з проведенням робіт, тягнуть майже на 2,5 млрд грн.

[ + – ] Харківський зоопарк

Зате активніше просувається заплановане на 2021-й будівництво 40 невеликих парків. У різних районах міста вже відкрили близько 30 спортивних, дитячих та розважальних локацій.

Цього року в Харкові вирішили оновити громадський транспорт і закупити 150 автобусів з низькою підлогою турецького виробництва. Перші 12 автобусів вийшли на маршрути. Прибув до міста і низькопідлоговий трамвай швейцарської компанії Stadler, правда, тільки один — для експлуатаційних випробувань.

15. Львів

[ + – ] Львів: №15 в рейтингу найкомфортніших міст України 2021

У Львові триває декомунізація. Влітку тут демонтували центральні скульптури радянського монумента Слави та перемістили їх до музею "Територія терору". На місці горельєфів планують створити новий громадський простір, також розглядається можливість облаштування тут канатної дороги.

У мерії є і інші грандіозні плани, наприклад, будівництво нового слідчого ізолятора. За задумом, будівля СІЗО має стати пам'ятником сучасної архітектури. У той же час у Львові в рамках програми "Великий розпродаж в'язниць" на аукціоні продали виправну колонію за 337,5 млн грн. На її території збираються звести офісний кампус.

Проривним напрямком для міста став розвиток системи охорони здоров'я. У лікарні швидкої допомоги відкрили десять сучасних операційних, в міськлікарні №8 обладнали нову реанімацію при відділенні інтенсивної терапії, в обласній клініці зарацювала високотехнологічна операційна. У серпні відкрили Центр трансплантології, де планується проводити до 500 операцій на рік. Також львівська мерія працює над новою медичною стратегією, відповідно до якої всі комунальні медустанови поділять на три об'єднання. Очікується, що так у лікарів покращаться умови праці, а лікарні розширять перелік послуг.

У Львові протягом двох років мають намір завершити будівництво сміттєпереробного заводу. Але, на думку міністра захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Романа Абрамовського, одного заводу настільки великому місту буде замало.

16. Запоріжжя

[ + – ] Запоріжжя: №16 в рейтингу найкомфортніших міст України 2021

У 2021 році місцеві влади всерйоз взялися за оздоровлення міської інфраструктури. Почали з системи опалення. У вересні оголосили відкритий конкурс на розробку нової вдосконаленої системи теплопостачання. Це спільний проект Запорізької міськради і американського Агентства з міжнародного розвитку — частина комплексного починання "Проект Енергетичної Безпеки", яке фінансує Агентство, а реалізує корпорація Tetra Tech ES, Inc. Також у Запоріжжі почали реконструювати муніципальні бібліотеки — на це гроші виділили з місцевого бюджету.

У місті триває зведення автомобільного вантового моста через Дніпро. В районі заїзду на міст у цьому році почали будівництво залізничного шляхопроводу, автодорога пройде під ним.

Заради заміни трамвайних колій тимчасово змінили деякі дуже затребувані маршрути. Це закономірно викликало невдоволення городян. Втім, з приводу розчищення вулиць у них жодних заперечень не було. За перше півріччя 2021 року міська влада ліквідувала 600 стихійних звалищ.

17. Житомир

[ + – ] Житомир: №17 в рейтингу найкомфортніших міст України 2021 Фото: Getty Images

Жителі Житомира незадоволені якістю комунальних послуг. Згідно всеукраїнського муніципального опитування, мінімум 40% городян оцінюють якість збору сміття, каналізації, транспортної інфраструктури, доріг як погану і жахливу. У місті регулярно трапляються аварії на теплоцентралях і пориви труб, тому десятки будинків раз у раз залишаються без електрики і води. СБУ на початку 2021 року викрила одне з комунальних підприємств Житомира в розтраті 1 млн грн, призначених на капітальний ремонт зношеної інфраструктури. Не дивно, що жителі Житомирщини були одними з активних учасників "тарифних" протестів, що прокотилися різними регіонами України в кінці 2020 року — на початку 2021 року у зв'язку з оголошеним Кабміном підвищенням тарифів на газ і його транспортування.

Тим часом 30 червня 2021-го в аеропорту "Житомир" відкрився міжнародний пункт пропуску, де оформляють прибуття закордонних рейсів. Першим зареєстрували американський літак, який прибув зі США для участі в авіаційному фестивалі імені Сергія Корольова, що проходив в Житомирі в середині серпня.

18. Суми

[ + – ] Суми: №18 в рейтингу найкомфортніших міст України 2021 Фото: Getty Images

На думку сумчан, останнім часом найбільшого успіху мерія домоглася в ремонті тротуарів, дворів і прибудинкових територій: майже третина респондентів всеукраїнського муніципального опитування оцінили їх якість на "добре" і "відмінно", ще 40% поставили оцінку "задовільно". Дійсно, в Сумах ще з 2015 року реалізується ініціатива "європодвір'я", щорічно ремонтують і кладуть плитку в десятках сумських дворів.

Весь цей час тема "європодвір'я" викликає у городян дискусії: одні ставляться до неї позитивно, інші критикують. Зокрема, сумчани, що пересуваються на візках, відзначають, що по тротуарах, викладеним плиткою, робити це вкрай незручно. Представник громадської організації "Сумська платформа реформ" Максим Корнієнко зазначає, що ініціатива фінансується непрозоро, оскільки чіткої програми ремонту немає, а для ремонту вибирають ті двори, які знаходяться на ділянках депутатів партії "Батьківщина", у якій більшість місць в міській раді.

У Сумах триває будівництво нового дитсадка на вулиці Інтернаціоналістів, відкриття якого планувалося на осінь 2021-го, проте через брак грошей завершити роботи в строк не встигають.

Навесні в місті знесли будівлі швейної фабрики, в тому числі будівлю, де колись розташовувалася церква, що викликало обурення деяких городян. На цьому місці планують звести два 16-поверхові будинки, поруч з якими згодом хочуть побудувати бізнес-центр.

19. Полтава

[ + – ] Полтава: №19 в рейтингу найкомфортніших міст України 2021 Фото: Getty Images

У житті полтавських автовласників очікуються зміни. У мерії розробили план створення нової комунальної структури, яка матиме повноваження штрафувати водіїв за неправильну парковку. Навіщо місту потрібна власна патрульна служба, що дублює функції ДПС, — питання відкрите.

Жителів 109-го мікрорайону хвилює інше: чи встигнуть владці відновити і запустити непрацюючу опалювальну інфраструктуру району до настання холодів. На випадок, якщо зробити це в термін не вдасться, мерія планує організувати два пункти обігріву жителів — в школі і в ліцеї.

Полтавчани вимагають, щоб місто як слід дбало про шкільну інфраструктурі. Нещодавно розгорівся скандал через санвузли школи №44. До мережі потрапили фотографії, на яких чітко видно, що в кабінках туалету немає дверей, їх закривали шторками.

20. Одеса

[ + – ] Одеса: №20 в рейтингу найкомфортніших міст України 2021

Муніципальне опитування соціологічної групи "Рейтинг" показує, що мешканці міста не відчувають себе в безпеці — показники за цим критерієм одні з найнижчих в Україні.

В Одесі раз у раз виникають проблеми, пов'язані із забудовою міста. Тривалий скандал пов'язаний з історичною будівлею, в якій колись розташовувалася друкарня Юхима Фесенка. Влітку фірма-забудовник "Одеса-Сіті" почала демонтаж об'єкта. Міністерство культури і інформаційної політики домагалося заборони на будівництво на цьому місці, проти виступали місцеві жителі, але відстояти старовинну будівлю не вдалося.

У найближчі два роки в Одесі планують побудувати соборну мечеть з двома мінаретами. Передбачається, що вона стане третьою за величиною ісламською культовою спорудою в країні і зможе одночасно приймати на молитву біля тисячі осіб. На місці будівництва відбулася закладка капсули часу в фундамент будівлі.

21. Дніпро

[ + – ] Дніпро: №21 в рейтингу найкомфортніших міст України 2021 Фото: Getty Images

Влітку в період рясних дощів зруйнувався відрізок Січеславської набережної: у річку звалилася огорожа, зливи розмили частину дороги. Зараз набережну відновлюють.

Міська влада запланувала протягом п'яти років після закінчення будівництва метро зробити пішохідним весь центр Дніпра, автомобільні дороги пустити під землею. Також хочуть перетворити парк Лазаря Глоби, який зараз реконструюють, там вирішили створити екскурсійну зону "Україна в мініатюрі" зі зменшеними копіями головних визначних пам'яток країни. В районі кар'єра Червоний Камінь, який давно не функціонує і тепер являє собою рукотворний ставок, створять парк і пішохідний бульвар.

Активне будівництво метро помітно ускладнило функціонування міського транспорту, адже робітникам доводиться раз у раз перекривати проїзд деякими вулицями. Влада навіть організувала телефонну гарячу лінію спеціально для тих, хто хоче поскаржитися на проблеми з транспортом.

Дніпро завжди славилося як місто інженерів, цей імідж намагаються зберегти за допомогою освітніх проектів. Наприклад, спільно з університетом "Дніпровська політехніка" та кількома міськими школами компанія "Інтерпайп" будує систему підготовки технічних фахівців в області мехатроніки і робототехніки.

22. Сєвєродонецьк

[ + – ] Сєвєродонецьк: №22 в рейтингу найкомфортніших міст України 2021 Фото: Getty Images

Цього року в місті розгорівся великий публічний скандал, пов'язаний з протиправними діями співробітників Рубіжанського картонно-тарного комбінату. Комбінат зливав тонни небезпечних відходів у Сіверський Донець — найбільшу річку регіону. У звітній документації показники обсягів викидів істотно занижували.

У 2021-му місцева влада виділила гроші на реконструкцію існуючих і будівництво нових спортивних і дитячих майданчиків. Також в місті відкрили медичний кол-центр, передбачається, що це змінить систему адміністрування бюджетної медичної допомоги. Проект фінансово підтримала Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй та грантова програма соціальних ініціатив Європейського Cоюзу.

Крім цього почалося будівництво хірургічного корпусу обласної лікарні. Роботи планують закінчити не пізніше 2022 року.

В рамках програми "Велике будівництво" в регіоні завершено капремонт дороги по маршруту Сєвєродонецьк — Золоте. Цей маршрут складається з двох ділянок автомобільних доріг Р-66 і Т-13-16 загальною протяжністю 44 км.

23. Херсон

[ + – ] Херсон: №23 в рейтингу найкомфортніших міст України 2021

У серпні в день святкування 30-ї річниці незалежності України в Херсоні відкрили перший з'їзд першої черги мостопереходу, який зв'яже мікрорайони ХБК і Таврійський. Мостом запустили автомобільний рух; велодоріжки і пішохідні зони відкриють пізніше, за сприятливих умов це станеться до кінця року. Відкриття моста стало великою подією для міста, херсонці чекають його з 1988 року, саме тоді про цей проект заговорили вперше.

Міська влада організувала широкомасштабну кампанію з капітального ремонту автомобільних доріг. Роботи тривали на початку літа, а в вересні спеціальна комісія з міськради провела інспекцію. Перш за все перевірили вулиці в центрі міста. Комісія прийшла до висновку, що якість робіт в деяких випадках залишає бажати кращого, а на багатьох ділянках нове полотно вже прийшло в непридатність, рекомендовано замінити навіть бордюри. Судячи з усього, у 2022 році місто проведе "роботу над помилками".

Херсонська єпархія ПЦУ відзначилася будівництвом нового храму з пінопласту. Храм Воскресіння Христового біля "Європорту" виріс за кілька годин завдяки сучасним технологіям. Змонтовану конструкцію незабаром покриють цементною оболонкою, тоді храм відкриє двері для парафіян.

24. Маріуполь

[ + – ] Маріуполь: №24 в рейтингу найкомфортніших міст України 2021 Фото: УНІАН

Цей рік в місті проходить під гаслом "Велике будівництво". Тут зводять перший в Україні сталевий будинок, який планують відвести під соціальне житло. Сталь для будівництва виробляють на місцевих металургійних комбінатах. Завершити роботи мають до літа 2022. Квартири отримають 120 сімей.

З інших інфраструктурних проектів вирізняються оновлення міського Палацу культури і реконструкція критого 50-метрового басейну "Нептун", розрахованого на підготовку олімпійських та паралімпійських спортсменів. Об'єкт включено до числа 25 спортивних "магнітів" України, на його реконструкцію з держбюджету виділили 76 млн грн, з місцевого бюджету — 8 млн грн. Крім цього, з Харкова до Маріуполя планують провести нову залізничну магістраль, вартість робіт оцінюють в 2,6 млрд грн.

У 2014 році в місті через війну з Росією перестав функціонувати міжнародний аеропорт, і навіть зараз відновлення його роботи експерти вважають небезпечним. Однак в Маріуполі йдуть розмови про те, щоб побудувати новий аеропорт. За однією з версій, він буде знаходитися в 20-30 км в напрямку Бердянська.

Міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський заявив, що під Маріуполем спільно з французькою компанією намір побудувати сміттєпереробний завод.