Пропавшего "кошачьего мэра" Львова нашли покалеченным спустя сутки поисков (фото)

Питомца по кличке Левчик обнаружили неподалеку от здания ратуши. У кота травмированы обе задние лапы, сейчас его везут в ветеринарную клинику.

Во дворе львовской ратуши нашелся пропавший во время учений Службы безопасности Украины кот Левчик, которого называют "кошачьим мэром" города. Об этом в среду, 8 сентября, в своем Facebook сообщил директор департамента "Администрация городского головы" Львовского горсовета Евгений Бойко.

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"Андрей Садовый (мэр города — ред.), ваше поручение выполнено. Левчик дома", — написал чиновник.

Также он добавил, что питомца нашли на площади Рынок с тыльной стороны ратуши

"К сожалению хромает на обе задние лапки — повезли в клинику. Нашла кота работница городского совета", — добавил Бойко.

Позже городской голова опубликовал в Facebook историю с благодарностью в адрес тех, кто помогал с поисками главного кота города.

[ + – ] Кота Левчика нашли возле ратуши

Ранее на официальном аккаунте "кошачьего мэра" Львова появилась публикация о том, что уже в пятницу, 10 сентября, будет год, как питомец живет в стенах городского совета. Власти надеялись найти Левчика до этой памятной даты.

В сентябре прошлого года этот кот был снят с дерева рядом с ратушей, а позже ему предоставили убежище в здании городского совета, так как хозяина животного не нашли.

[ + – ] Через два дня исполнится год, как Левчик живет в горсовете

Напомним, во вторник, 7 сентября, городской голова Львова Андрей Садовый сообщил о пропаже Левчика. По его словам, кот мог испугаться взрыва, который прозвучал во время учений СБУ. Мэр также пообещал вознаграждение тем, кому удастся отыскать главного кота города, однако какое именно — не уточнил.

Ранее мы писали о том, как в августе в киевском метро потерялся котенок — он выбежал из переноски на станции "Контрактовая площадь". За его поиски принялись волонтеры и руководство подземки.