В киевском метро потерялся котенок: спасатели ищут уже несколько дней

Кот выбежал из переноски на станции метро Контрактовая площадь. Замначальника метрополитена считает, что животное остается в пределах станции.

В Киевском метрополитене на станции метро Контрактовая площадь потерялся котенок. Об этом рассказала замначальника КП Киевский метрополитен Наталья Макогон.

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"Пока вы смотрите сладкие сны, мы с замечательной командой Kyiv Rescue Group пытаемся поймать котенка в глубине подземки", — сообщила Макогон.

В комментарии "Сегодня" чиновница рассказала, что котенок выбежал из клетки, в которой его везла хозяйка. Животное пугливое и неконтактное, что усложняет поиски. Два дня кот не появлялся на станции, а на третий пришел, но в руки не дался. Наталья уверена, что котенок остается в пределах станции — инфраструктура там большая. Спасатели установили котоловушку в техническом помещении и ждут, когда животное проголодается. "Хозяйка очень переживает за судьбу малыша", — рассказала журналистам Макогон.

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