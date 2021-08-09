Милота зашкаливает: топ самых популярных Instagram-аккаунтов кошек

Владельцы необычных кошек решили в полной мере воспользоваться возможностями соцсетей и сделали из своих любимцев настоящих звезд.

Соцсети, ставшие неотъемлемой частью нашей жизни, делают популярными не только людей, но и животных. Фокус решил пройтись по "кошачьим" страницам и выяснить, в чем же заключается успех усатых и мурлыкающих звезд Instagram.

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Нала – королева Instagram (4,3 млн подписчиков)

Нала – не просто обычная домашняя кошка, а смесь сиамской и персидской пород. Эта серая красавица может похвастаться 4,3 миллионами подписчиков и отметкой в Книге рекордов Гиннеса как самая популярная кошка в Instagram.

Благодаря популярности в соцсетях, у Налы появилась собственная линейка кормов для домашних животных и даже книга.

[ + – ] Нала — самая популярная кошка в Instagram

В 2010 году Налу в лос-анджелесском приюте для животных увидела Пуки Варисири и сразу же забрала милое животное домой, хотя изначально не планировала этого делать. Сейчас ее доброта вернулась сторицей: Нала невероятно популярна среди пользователей Сети. Владелица публикует фото и видео, на которых Нала играет, спит и просто красуется. Одним из секретов популярности своей любимицы Пуки считает синие глаза Налы и забавное выражение ее мордочки, а также умение непринужденно держаться перед камерой.

[ + – ] Нала попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая популярная кошка в Instagram

По словам Пуки, эта кошка стала настоящим благословением для ее семьи и дала возможность заботиться о других животных.

Cмузи – 2,2 млн подписчиков

Смузи — миниатюрная британская длинношерстная кошка весом всего 2,5 кг. Она стала популярной в 2016 году, когда ее хозяйка Арвид ван Бокель разместила первые фото животного в соцсети. По словам женщины, она долго не могла определиться с именем для котенка.

"У нас был длинный список имен, но я хотела оригинальное, красивое имя. Смузи сладкие, и она довольно гладкая", – отметила владелица (название фруктовых напитков смузи происходит от английского smooth — "однородный, мягкий, приятный" — Ред.).

Кошка рыже-золотистого цвета может похвастаться поразительными изумрудно-зелеными глазами, а благодаря ее очаровательным фотографиям и видео, у Смузи более 2,2 млн подписчиков в Instagram. Животное, родившееся 1 апреля 2014 года, даже стало музой для 3D-росписи в новозеландском Окленде.

[ + – ] Смузи красуется на одном из зданий в Окленде Фото: Соцсети

У Смузи есть свой веб-сайт, а количество ее поклонников продолжает расти. Американские СМИ назвали кошку "самой фотогеничной" в Instagram.

Coffee aka Mr. White – 2 млн подписчиков

Белоснежный британский короткошерстный кот с огромными голубыми глазами по кличке Кофе или Мистер Уайт прославился не только благодаря своей буквально кукольной внешности. Этот шестилетний красавец в годовалом возрасте перенес лимфому, но лечение оказалось успешным, и он до сих пор в ремиссии.

Добавим, что Мистер Уайт живет у тех же хозяев, что и суперзвезда Instagram Нала. Они часто позируют на общих фотографиях и вместе со своей хозяйкой.

[ + – ] Доктор, который спас жизнь Мистеру Уайту

Кот Гамильтон – 765 тыс подписчиков

Когда хозяин Гамильтона Джей Стоу из Сан-Франциско впервые увидел это животное, то не смог устоять перед его очарованием. Особенностью Гамильтона является наличие двух пар усов – обычных кошачьих и рисунка в виде белых усов с завернутыми кончиками, что и привлекло к нему внимание пользователей Сети.

Гамильтон быстро стал феноменом в Instagram, а затем расширил свое присутствие в других соцсетях и помог владельцу собрать более $250 тысяч на благотворительность.

Около полугода назад у 9-летнего Хэма, так сокращенно зовут кота, начались проблемы со здоровьем, о чем его хозяин рассказал подписчикам. После того, как врачи прописали лекарство, ситуация стабилизировалась, и, по словам Джея, сейчас белоусый Гамильтон чувствует себя лучше.

Пудж – 645 тыс подписчиков

Пудж – экзотическая короткошерстная трехцветная кошка с особыми отметинами на морде. Ее мать была трехцветной (калико), а отец имел окрас кремовый табби, поэтому к стандартному трехцветному окрасу у Пудж добавились светло-рыжие пятна, а на мордочке выделяются белые усы.

По своему характеру Пудж больше напоминает собаку, чем кошку. Она очень спокойная, любит кататься на машине и летать самолетом, а также терпеть не может других кошек. Усатая знаменитость независима и своенравна.

5 июля Пудж исполнилось 11 лет.

[ + – ] Кошка-именинница

Несмотря на то, что ее кличка переводится как Толстушка, Табби на самом деле животное некрупное и не прожорливое: кошечка любит курятину и равнодушна к кошачьим кормам.

Grumpy King Louis – 21,5 тыс

После того, как в мир иной отправилась самая сердитая кошка в мире по кличке Grumpy Cat, казалось, никто не сможет заменить это животное по своей популярности, ведь при жизни Грумпи была "миллионершей" по количеству подписчиков. Однако не так давно на просторах Instagram зажглась новая угрюмая звезда – восьмилетний кот по кличке Льюис. Количество его подписчиков далеко от выше упомянутых сородичей, однако пользователи Сети считают его весьма и весьма перспективным представителем кошачьего Instagram-сообщества.

Животное персидской породы живет со своими хозяевами в Остине (штат Техас, США). У этого кота не только угрюмое выражение не совсем типичной для породы морды, но и огромные глаза, будто увеличенные фотошопом.

[ + – ] Необычное выражение морды Льюиса привлекает к нему все больше внимания

По словам хозяйки животного, Мишель, Льюис – абсолютно здоровый кот с прекрасным аппетитом и вполне себе энергичный. Он любит играть, проводить время с людьми и вкусную еду.

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