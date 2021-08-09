Милість зашкалює: топ найпопулярніших Instagram-акаунтів кішок

Власники незвичайних кішок вирішили повною мірою скористатися можливостями соцмереж і зробили зі своїх улюбленців справжніх зірок.

Соцмережі, які стали невід'ємною частиною нашого життя, роблять популярними не тільки людей, а й тварин. Фокус вирішив пройтися "котячими" сторінками і з'ясувати, в чому ж полягає успіх вусатих і муркотливих зірок Instagram.

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Нала — королева Instagram (4,3 млн підписників)

Нала — не просто звичайна домашня кішка, а суміш сіамської та перської порід. Ця сіра красуня може похвалитися 4,3 мільйонами підписників і відміткою в Книзі рекордів Гіннеса як найпопулярніша кішка в Instagram.

Завдяки популярності в соцмережах, у Нали з'явилася власна лінійка кормів для домашніх тварин і навіть книга.

[ + – ] Нала — найпопулярніша кішка в Instagram

У 2010 році Налу в лос-анджелеському притулку для тварин побачила Пукі Варісірі й одразу ж забрала милу тварину додому, хоча спочатку не планувала цього робити. Зараз її доброта повернулася сторицею: Нала неймовірно популярна серед користувачів мережі. Власниця публікує фото і відео, на яких Нала грається, спить і просто красується. Одним із секретів популярності своєї улюблениці Пукі вважає сині очі Нали і веселий вираз її мордочки, а також вміння невимушено триматися перед камерою.

[ + – ] Нала потрапила в Книгу рекордів Гіннеса як найпопулярніша кішка в Instagram

За словами Пукі, ця кішка стала справжнім благословенням для її сім'ї і дала можливість піклуватися про інших тварин.

Cмузі — 2,2 млн підписників

Смузі — мініатюрна британська довгошерста вагою всього 2,5 кг. Вона стала популярною в 2016 році, коли її господиня Арвід ван Бокель розмістила перші фото тварини в соцмережі. За словами жінки, вона довго не могла визначитися з ім'ям для кошеняти.

"У нас був довгий список імен, але я хотіла оригінальне, красиве ім'я. Смузі солодкі, і вона досить гладка", — зазначила власниця (назва фруктових напоїв смузі походить від англійського smooth — "однорідний, м'який, приємний" — Ред.).

Кішка рудо-золотистого кольору може похвалитися разючими смарагдово-зеленими очима, а завдяки її чарівним фотографіям і відео, у Смузі понад 2,2 млн підписників в Instagram. Тварина, яка народилася 1 квітня 2014 року, навіть стала музою для 3D-розпису в новозеландському Окленді.

[ + – ] Смузі красується на одному з будинків в Окленді Фото: Соцсети

У Смузі є свій вебсайт, а кількість її шанувальників продовжує зростати. Американські ЗМІ назвали кішку "найбільш фотогенічною" в Instagram.

Coffee aka Mr. White — 2 млн підписників

Білосніжний британський короткошерстий кіт із величезними блакитними очима на прізвисько Кава або Містер Вайт прославився не тільки завдяки своїй буквально ляльковій зовнішності. Цей шестирічний красень в однорічному віці переніс лімфому, але лікування виявилося успішним, і він досі в ремісії.

Додамо, що Містер Вайт живе в тих же господарів, що й суперзірка Instagram Нала. Вони часто позують на спільних фотографіях і разом зі своєю господинею.

[ + – ] Лікар, який врятував життя Містеру Вайту

Кіт Гамільтон — 765 тис підписників

Коли господар Гамільтона Джей Стоу із Сан-Франциско вперше побачив цю тварину, то не зміг встояти перед його чарівністю. Особливістю Гамільтона є наявність двох пар вусів — звичайних котячих і малюнка у вигляді білих вусів із загорнутими кінчиками, що й привернуло до нього увагу користувачів мережі.

Гамільтон швидко став феноменом в Instagram, а потім розширив свою присутність в інших соцмережах і допоміг власнику зібрати понад $250 тисяч на благодійність.

Майже пів року тому в 9-річного Гема, так скорочено звати кота, почалися проблеми зі здоров'ям, про що його господар розповів підписникам. Після того, як лікарі прописали ліки, ситуація стабілізувалася, і, за словами Джея, зараз біловусий Гамільтон почувається краще.

Пудж — 645 тис підписників

Пудж — екзотична короткошерста триколірна кішка з особливими мітками на морді. Її мати була триколірною (каліко), а батько мав забарвлення кремовий таббі, тому до стандартного трибарвного забарвлення Пуджу додалися світло-руді плями, а на мордочці виділяються білі вуса.

За своїм характером Пудж більше нагадує собаку, ніж кішку. Вона дуже спокійна, любить кататися на машині та літати літаком, а також терпіти не може інших кішок. Вусата зірка незалежна і норовлива.

5 липня Пуджу виповнилося 11 років.

[ + – ] Кішка-іменинниця

Незважаючи на те, що її прізвисько перекладається як Товстушка, Пудж насправді тварина невелика і не ненажерлива: кішечка любить курятину і байдужа до котячих кормів.

Grumpy King Louis — 21,5 тис підписників

Після того, як в інший світ вирушила найсердитіша кішка в світі на прізвисько Grumpy Cat, здавалося, ніхто не зможе замінити цю тварину за своєю популярністю, адже за життя Грумпі була "мільйонеркою" за кількістю підписників. Однак не так давно на просторах Instagram засвітилася нова похмура зірка — восьмирічний кіт на прізвисько Льюїс. Кількість його підписників далека від вищезгаданих родичів, однак користувачі мережі вважають його вельми і вельми перспективним представником котячої Instagram-спільноти.

Тварина перської породи живе зі своїми господарями в Остіні (штат Техас, США). У цього кота не тільки похмурий вираз не зовсім типової для породи морди, але й величезні очі, ніби збільшені фотошопом.

[ + – ] НезвичайнИЙ вираз морди Льюїса привертає до нього все більше уваги

За словами господині тварини, Мішель, Льюїс — абсолютно здоровий кіт із прекрасним апетитом і цілком собі енергійний. Він любить грати, проводити час із людьми і смачну їжу.

Нагадаємо, які породи кішок краще не заводити початківцям-любителям тварин, а на які доведеться дуже розщедритися. Ми також розповідали про те, яка домашня тварина визнана найкрасивішою з точки зору математики.