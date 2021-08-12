У київському метро загубилося кошеня: рятувальники шукають вже кілька днів

Кіт вибіг із переноски на станції метро Контрактова площа. Заступник начальника метрополітену вважає, що тварина залишається в межах станції.

У Київському метрополітені на станції метро Контрактова площа загубилося кошеня. Про це розповіла заступниця начальника КП Київський метрополітен Наталія Макогон.

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"Поки ви дивитеся солодкі сни, ми з чудовою командою Kyiv Rescue Group намагаємося зловити кошеня в глибині підземки", — повідомила Макогон.

У коментарі "Сегодня" чиновниця розповіла, що кошеня вибігло з клітки, в якій його везла господиня. Тварина полохлива і неконтактна, що ускладнює пошуки. Два дні кіт не з'являвся на станції, а на третій прийшов, але в руки не дався. Наталя впевнена, що кошеня залишається в межах станції — інфраструктура там велика. Рятувальники встановили котопастку в технічному приміщенні та чекають, коли тварина зголодніє. "Господиня дуже переживає за долю малюка", — розповіла журналістам Макогон.

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