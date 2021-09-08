"Кошачий мэр" Львова исчез после взрыва в ратуше

О пропаже животного после учений написал мэр Андрей Садовый. Он пообещал вознаграждение тем, кто поможет найти кота.

Кот Левчик, который живет в здании Львовского горсовета и которого называют "кошачьим мэром", сбежал из помещения ратуши. Об этом 7 сентября сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

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"Друзья, потерялся наш кот Левчик. Возможно, он испугался взрыва, прогремевшего сегодня во время антитеррористических учений в городском совете. Если кто-то видел, знает где он, звоните", — написал градоначальник.

Мэр города пообещал вознаграждение тому, кто найдет или поможет найти животное.

Следует отметить, что взрыв, о котором идет речь, произошел во время учений, которые были максимально приближены к реальным. После взрыва работников муниципалитета эвакуировали, а вход в здание огородили лентой.

Вышеупомянутый кот стал жить в приемной Садового в сентябре 2020 года. Он был спасен с дерева рядом с муниципалитетом, а позже ему предоставили убежище в ратуше, поскольку хозяин кота не нашелся. Для кота также создали страницу в Instagram, провозгласив его "кошачьим мэром".

Например, 6 сентября Левчик фотографировался с бельгийской делегацией.

Как сообщалось ранее, в Киевском метрополитене на станции метро Контрактовая площадь потерялся котенок, выбежав из переноски.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о самых милых и популярных Инстаграм-профилях котов. Количество их подписчиков насчитывает миллионы, а некоторые даже выпускают свой корм.