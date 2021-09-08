"Котячий мер" Львова зник після вибуху в ратуші

Про зникнення тварини після навчань написав мер Андрій Садовий. Він пообіцяв винагороду тим, хто допоможе знайти кота.

Кіт Левчик, який живе в будинку Львівської міськради і якого називають "котячим мером", втік з приміщення ратуші. Про це 7 вересня повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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"Друзі, загубився наш кіт Левчик. Можливо, він злякався вибуху, що прогримів сьогодні під час антитерористичних навчань у міській раді. Якщо хтось бачив, знає де він, телефонуйте", — написав градоначальник.

Мер міста пообіцяв винагороду тому, хто знайде або допоможе знайти тварину.

Слід зазначити, що вибух, про який йдеться, стався під час навчань, які були максимально наближені до реальних. Після вибуху працівників муніципалітету евакуювали, а вхід у будівлю огородили стрічкою.

Вищезгаданий кіт став жити в приймальні Садового у вересні 2020 року. Він був врятований з дерева поруч із муніципалітетом, а пізніше йому надали притулок у ратуші, оскільки господар кота не знайшовся. Для кота також створили сторінку в Instagram, проголосивши його "котячим мером".

Наприклад, 6 вересня Левчик фотографувався з бельгійською делегацією.

Як повідомлялося раніше, в Київському метрополітені на станції метро Контрактова площа загубилося кошеня, вибігши з переноски.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про наймиліші й найпопулярніші Інстаграм-профілі котів. Кількість їх підписників налічує мільйони, а деякі навіть випускають свій корм.