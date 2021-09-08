Зниклого "котячого мера" Львова знайшли покаліченим через добу пошуків (фото)

Вихованця на прізвисько Левчик виявили неподалік від будівлі ратуші. У кота травмовані обидві задні лапи, зараз його везуть до ветеринарної клініки.

На подвір'ї львівської ратуші знайшовся зниклий під час навчань Служби безпеки України кіт Левчик, якого називають "котячим мером" міста. Про це в середу, 8 вересня, у своєму Facebook повідомив директор департаменту "Адміністрація міського голови" Львівської міськради Євген Бойко.

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"Андрій Садовий (мер міста — ред.), Ваше доручення виконано. Левчик вдома", — написав чиновник.

Також він додав, що вихованця знайшли на площі Ринок з тильного боку ратуші

"На жаль, кульгає на обидві задні лапки — повезли в клініку. Знайшла кота працівниця міської ради", — додав Бойко.

Пізніше міський голова опублікував у Facebook історію з вдячністю на адресу тих, хто допомагав з пошуками головного кота міста.

[ + – ] Кота Левчика знайшли біля ратуші

Раніше на офіційному акаунті "котячого мера" Львова з'явилася публікація про те, що вже в п'ятницю, 10 вересня, буде рік, як вихованець живе в стінах міської ради. Влада сподівалася знайти Левчика до цієї пам'ятної дати.

У вересні минулого року цей кіт був знятий з дерева поруч з ратушею, а пізніше йому надали притулок у будівлі міської ради, оскільки господаря тварини не знайшли.

[ + – ] Через два дні виповниться рік, як Левчик живе в міськраді

Нагадаємо, у вівторок, 7 вересня, міський голова Львова Андрій Садовий повідомив про зникнення Левчика. За його словами, кіт міг злякатися вибуху, який пролунав під час навчань СБУ. Мер також пообіцяв винагороду тим, кому вдасться відшукати головного кота міста, однак, яку саме — не уточнив.

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