Амбіційні плани. Андрій Садовий допоможе українським громадам у написанні стратегій розвитку

Мер Львова Андрій Садовий, який очолив Палату місцевої влади, планує допомогти іншим регіонам зі стратегіями розвитку територій

Міський голова Львова Андрій Садовий, обраний головою Палати місцевої влади Конгресу місцевої та регіональної влади при президенті України, в інтерв'ю Фокусу "Мер Львова Андрій Садовий розповів про тиск Порошенка та про відносини із Зеленським" розповів, чим планує займатись у новій ролі. "У мене є амбітна мета — хочу допомогти українським громадам, а їх в Україні 1469, з написанням стратегій розвитку", — прокоментував політик. За його словами, коли йому запропонували цю посаду, він сумнівався, але таки вирішив погодитися.

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Також мер зазначив, що найближчим часом у Львові з'явиться десять постійних резиденцій: головного архітектора, економіста, еколога, транспортника й інших спеціальностей. "Це дасть можливість для колег із інших міст приїжджати сюди й обмінюватися досвідом", — наголосив Садовий.

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