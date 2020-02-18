Глава ЦПК Шабунин видит руку Авакова в открытом против него уголовном деле

Полиция открыла уголовное дело против главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по возможному расхищению денежной помощи США.

Производство открыто на основании заявления нардепа Андрея Деркача.

Деркач утверждает, что основатель ЦПК Виталий Шабунин и правозащитник Дмитрий Шерембей организовали схему по расхищению международной техпомощи через Всеукраинсую сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД.

Указанную сеть основал как раз Шерембей.

Депутат заявляет, мол через подконтрольные этой сети структуры прошло $142,9 млн, причем часть этих средств могла выводиться на счета подставных ФЛП.

Также Шабунин и Шерембей якобы лоббировали интересы коммерческих компаний при закупке медицинского оборудования и лекарств.

В ЦПК расценили производство как давление. К тому же, открытие дела поможет получать в суде разрешения на все следственные действия против организации, отмечают антикоррупционеры.

"Деркач в соцсети придумал схему расхищения средств на космическую сумму в 142, 9 млн грн... ЦПК за восемь лет существования никогда не получал соразмерных сумм", – говорят в ЦПК.

В этой связи ЦПК обратится в органы по факту дачи Деркачем заведомо ложных показаний.

Также в организации считают, что если по этому делу в ближайшее время не будет основательных доказательств, министр Арсен Аваков должен будет уйти из МВД.

Таким образом, в ЦПК связали свою критику в его сторону с открытым полицией делом.

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