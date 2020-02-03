Подчиненный хотел подкупить главу Госрезерва взяткой в $40 тысяч, – НАБУ

Деньги давали руководители предприятий для сохранения должностей

31 января детективы НАБУ совместно с сотрудниками СБУ разоблачили начальника управления Государственного агентства резерва Украины (Госрезерва) при предоставлении $40 тыс. неправомерной выгоды руководителю агентства. Об этом говорится в официальном сообщении.

2 февраля Высший антикоррупционный суд взял подозреваемого под стражу с альтернативой внесения залога в 2,102 млн грн.

Следствие установило, что подозреваемый на протяжении ноября 2019 – января 2020 года подстрекал руководителей предприятий, входящих в сферу управления Госрезерва, к предоставлению неправомерной выгоды. За это он обещал им сохранение должностей. "Понимая, что реализовать этот замысел можно было только при участии главы Госрезерва, подозреваемый попытался склонить его к получению неправомерной выгоды от руководителей упомянутых предприятий", – говорится в сообщении.

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Ярослав Погорелый, глава Госрезерва, получив предложение, обратился к правоохранителям.

Правоохранители зафиксировали несколько случаев получения подозреваемым взяток от руководителей предприятий якобы для дальнейшей передачи главе Госрезерва. При этом он оставлял себе 20% полученной суммы в качестве оплаты за "услугу".

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