В РФ недовольны отказом ЕС признавать российские паспорта, выданные жителям Донбасса
В МИД России заявили, что отказ признавать российские паспорта, выданные жителям Донбасса, "является дискриминацией и нарушением прав человека".
Об этом сообщает РИА Новости.
В российском диппведомстве напоминают, что в Украине возбудили уголовные дела в связи с принудительной выдачей жителям Донбасса паспортов жителям оккупированных районов Луганской области.
"Это верх цинизма: сначала лишить людей доступа к элементарным жизненно важным услугам, а затем, когда они, адаптируясь к сложившимся обстоятельствам, пытаются решать насущные проблемы, начать уголовное преследование против них", – считают в МИД РФ.
"К тактике удушения жителей Донбасса присоединились и государства ЕС. Часть стран Евросоюза приняли решение не признавать выдаваемые донбассцам по гуманитарным соображениям российские паспорта и не ставить в них шенгенские визы, как ранее было сделано в отношении жителей Крыма. Считаем это прямой дискриминацией и нарушением прав человека", – добавили в дипведомстве.
Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН заявил, что уже более 125 тысяч жителей ОРДЛО получили российские паспорта по упрощенной процедуре, передает РБК-Украина.
По его словам, этот поцесс продолжается вопреки тому, что многие страный не признают такие паспорта.
"Россия также продолжает незаконную паспортизацию Донбасса и сейчас это вышло уже на "промышленный" уровень - более 125 тысяч человек получили там российские паспорта", – заявил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей ОРДЛО.
- 8 мая Кабмин одобрил решение о признании недействительными паспортов РФ, выданных жителям Донбасса.
- Государственная миграционная служба Украины уже привлечена к работе, направленной на включение в законодательство возможности двойного гражданства для украинцев.