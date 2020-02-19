Медреформу оценит "коллегия выдающихся врачей", – Зеленский

Команда президента Украины Владимира Зеленского формирует "коллегию выдающихся врачей" для анализа медицинской реформы.

Об этом во время визита в одну из больниц Борисполя Киевской области заявил украинский президент.

"Мы договорились, что при президенте Украины мы сделаем коллегию из выдающихся врачей всей страны, – это не только главврачи, но и фельдшеры, все. Мы поставили задачу вчера: я хочу, чтобы они дали нам все выводы по поводу этой части реформы, которая была и которая будет в будущем", – сказал Зеленский.

По его словам, состав коллегии будет объявлен в ближайшем времени.

"Это никакие не конкурсы, никто не будет ждать два месяца, как происходит или происходило раньше. Это будут очень известные врачи, которые просто хотят увидеть реформу", – сказал Зеленский.

Задачей коллегии станет анализ уже прошедшей части реформы и той части, которая ожидается, чтобы выяснить, "туда мы идем всей страной, или не туда", рассказал президент.

По его словам, выводы коллегии должны быть готовы к 1 марта, так как уже с 1 апреля стартует второй этап медреформы.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее на заседании Кабмина была принята Программа медицинских гарантий, по которой большинство медуслуг в Украине будут бесплатными, что является вторым этапом медреформы.

После назначения на должность новый глава МОЗ Зоряна Скалецкая назвала своей первоочередной задачей выравнивание зарплат врачей, поскольку у одних она высокая, а у других – 5-6 тыс. гривен.