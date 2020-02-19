Бужанский объяснил, почему отказался почтить память героев Небесной сотни минутой молчания
Депутат Верховной Рады Максим Бужанский из фракции "Слуга народа" пояснил, почему не встал во время минуты молчания, которую объявила вице-спикер Елена Кондратюк в Верховной Раде в память о героях Небесной сотни. Свою точку зрения он озвучил в комментарии "Радио Свобода".
"Я видел несколько сообщений, они абсолютно лживые, я объясню почему. На сегодняшнее видео наложены вчерашние слова Стефанчука. Вчера вице-спикер парламента выступил и предложил почтить память всех погибших на Майдане. Я встал вместе со всеми, конечно. Я скорблю по всем погибшим. Сегодня вице-спикер от БЮТ предложила почтить память одной части погибших. Я категорически против такого подхода", – сказал Бужанский.
19 февраля журналист Андрей Дзындзя в Facebook опубликовал видео, где Бужанский не встал во время минуты молчания по погибшим на Майдане Незалежности.
В эти дни в Украине вспоминают жертв расстрелов на Майдане. В период с 18 по 20 февраля 2014 в центре Киева погибли более ста человек. Впоследствии погибших участников акций протеста стали называть "Небесной сотней". Среди погибших были и силовики.
Как ранее писал Фокус:
- Журналист Андрей Дзындзя снял видео на котором видно, что, когда депутаты поднялись со своих мест, Бужанский демонстративно остался сидеть. Также видно, что ему напоминают, что нужно подняться, но он отказывается.
- Ранее Бужанский устроил потасовку в сессионном зале Верховной Рады за колонной в секторе "Европейской солидарности". Стычка произошла после принятия в целом законопроекта №0858 по борьбе с рейдерством, который представлял глава аграрного комитета Николай Сольский.