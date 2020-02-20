Аваков приехал на место протестов в Новые Санжары

Министр внутренных дел Арсен Аваков приехал в Новые Санжары, где проходят протесты из-за приезда эвакуированных из Уханя украинцев.

Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов в Facebook.

"Министр внутренних дел Арсен Аваков прибыл в Новых Санжары. Глава МВД заверил: эвакуированые украинцы здоровые, 10 дней инкубационного периода они уже прошли. Симптомов болезни нет", – пишет Синегубов на своей странице.

В Новых Санжарах, министр МВД встретился с жителями поселка в километре от места перекрытия.

"Те, кто оказывают сопротивление полиции, будут задержаны, потому что такой порядок нашего государства", - сказал Аваков.

На утверждение протестующих о том, что "полиция идет против народа" министр МВД ответил, что "милиция служит народу".

Напомним, самолет Боинг 737-73V авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами из Уханя прибыл в аэропорт "Борисполь", а потом после дозаправки отправился в Харьков. От туда эвакуированных отвузут в санаторий Нацгвардии в Новых Санжарах.

Всего на борту находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

При въезде в Новые Санжары со вчерашнего вечера вышли на акцию протеста местные жители. До официального сообщения МВД аналогичная информация распространялась в соцсетях. Протестующие утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Местные жители перекрывают дороги, произошло несколько стычек с полицей, сообщается о первых задержанных.

А президент Владимир Зеленский заявил, что "попытками перекрыть трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в Украину – мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера".