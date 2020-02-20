Зеленский пообещал семьям Небесной сотни закончить дела Майдана
Президент Владимир Зеленский встретился с родственниками погибших 20 февраля 2014 года на Майдане.
Об этом сообщает пресс-служба главы Украины.
На встрече Зеленский заверил, что расследование дел Майдана продолжается и виновные в преступлениях будут наказаны.
"Я, как президент, и власть делаем все, чтобы ничего не было потеряно, ни одна деталь этого дела. Несмотря на то, как шло следствие последние шесть лет, мы полностью закончим это дело", – заявил он.
На встрече присутствовал также генпрокурор Руслан Рябошапка.
"Только по делам Майдана осуждены 44 человека. Это и "титушки", и правоохранители. Среди тех, кого мы сейчас привлекаем – 450 человек. Мы их подозреваем в преступлениях", – добавил глава ОГПУ.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди страны Елена Зеленская утром 20 февраля приняли участие в церемонии памяти Героев Небесной Сотни.
- В шестую годовщину расстрелов на Майдане бывший президент Украины Виктор Янукович написал обращение, в котором выразил надежду, что президент Владимир Зеленский сможет "объединить страну", и заявил о готовности помочь ему.