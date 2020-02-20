Зеленский пообещал семьям Небесной сотни закончить дела Майдана

Президент Владимир Зеленский встретился с родственниками погибших 20 февраля 2014 года на Майдане.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украины.

На встрече Зеленский заверил, что расследование дел Майдана продолжается и виновные в преступлениях будут наказаны.

"Я, как президент, и власть делаем все, чтобы ничего не было потеряно, ни одна деталь этого дела. Несмотря на то, как шло следствие последние шесть лет, мы полностью закончим это дело", – заявил он.

На встрече присутствовал также генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Только по делам Майдана осуждены 44 человека. Это и "титушки", и правоохранители. Среди тех, кого мы сейчас привлекаем – 450 человек. Мы их подозреваем в преступлениях", – добавил глава ОГПУ.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди страны Елена Зеленская утром 20 февраля приняли участие в церемонии памяти Героев Небесной Сотни.