Сегодня во всех районах Киева пройдут торжественные и мемориальные мероприятия, посвященные памяти событий 6-летней давности

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди страны Елена Зеленская утром 20 февраля приняли участие в церемонии памяти Героев Небесной Сотни.

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента.

"Глава государства и первая леди установили лампадки у креста на месте гибели активистов. Прозвучали поминальные колокола", – говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба КГГА, сегодня во всех районах столицы пройдут торжественные и мемориальные мероприятия, посвященные памяти событий 6-летней давности.

"20 февраля официальные мероприятия в связи с Днем Героев Небесной Сотни состоятся на Аллее Героев Небесной Сотни", – говорится в сообщении.

В 15:00 начнется концерт памяти, на котором выступят: "TaRuta", "Хорея Козацька", Сестры Тельнюк, "Рутения", Ярема Шевчук, лидер группы "Мандри" Сергей Фоменко, Леся Рой, Тарас Силенко, Михаил Хай, Зеник, Владимир Гонский, Руслана Лоцман, проект Ларисы Руснак "Ветер с востока".

Кроме того, в 18:00 на Майдане Незалежности состоится художественное общественно-политическое мероприятие "Майдан. Территория Свободы".

Сегодня также ограничат проведение развлекательных мероприятий, спортивных соревнований и внесут соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач коммунальных средств массовой информации.

Согласно Указу президента Украины, День Героев Небесной Сотни отмечается ежегодно 20 февраля.

Как ранее сообщал Фокус:

На улице Грушевского в Киеве неизвестный разбил мемориал, установленный в память о Герое Небесной сотни Сергее Нигояне.

13 мая прошлого года в центре Киева начались подготовительные работы к строительству Национального мемориала Героев Небесной сотни.