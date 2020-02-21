Израиль поблагодарил Украину за эвакуацию их гражданина из Уханя

Политика
Такой шаг свидетельствует о настоящей дружбе между народами двух государств, заявили в посольстве

Правительство Израиля выразило благодарность Украине за эвакуацию из китайского Уханя израильского гражданина. Об этом говорится в сообщении посольства Израиля в Украине.

"Правительство Израиля выражает большую благодарность правительству Украины за поддержку и помощь в эвакуации израильского гражданина из китайского города Ухань вместе с другими гражданами Украины",  – говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что такой шаг свидетельствует о настоящей глубокой дружбе между странами и народами двух государств.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.