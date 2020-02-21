Инцидент в поезде "Киев-Москва": у китаянки не обнаружили коронавирус

Государственная пограничная служба Украины получила информацию, что в российском Брянске пассажиров вагона поезда "Киев-Москва" отправили на карантин из-за гражданки Китая с высокой температурой.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что во время прохождения украинской границы китаянку предупредили, что в России введен запрет на въезд граждан Китая. Женщина предостережения проигнорировала и решила продолжить свой путь.

"Военнослужащие интересовались состоянием ее здоровья и получили ответ, что жалоб нет. По внешним признакам больной женщина также не выглядела", – говорится в сообщении.

Иностранка на днях прибыла в Украину из Минска на самолете и во время прохождения контроля на границе ее состояние здоровья беспокойства не вызвало.

Сейчас она находится в России и размещена в одном из местных медучреждений.

По имеющейся информации, вагон с другими пассажирами, которые в нем находились, находится в обсервации, однако не известно, где именно.

Во время пограничного оформления в вагоне были еще 20 человек, в том числе 13 граждан Украины (двое – проводники), шесть россиян, один гражданин Узбекистана и один гражданин Канады.

В настоящее время Государственной пограничной службой Украины совместно с МИД, Минздравом и Министерством инфраструктуры проводится вся необходимая работа, чтобы установить все детали этой ситуации, людей, которые находились в вагоне и где они сейчас находятся.

В Министерстве инфраструктуры Украины подтвердили, что пассажирка с симптомами ОРВИ была снята с поезда во время пограничного контроля на железнодорожной станции Суземка в России. Вагон поезда отцепили на станции Брянск.

"Основной состав прибыл в конечный пункт назначения – Москву. "Укрзализныця" в координации с Центром общественного здоровья, Министерством инфраструктуры и Госпогранслужбой обратилась за официальной информацией к российской стороне", – говорится на странице министерства в Facebook.

Пресс-служба Центра гражданского здоровья в свою очередь сообщила в Facebook, что у снятой с поезда гражданки КНР не подтвердилось заболевание COVID-19.

"У гражданки КНР с поезда "Киев-Москва" по результатам лабораторного исследования COVID-19 не подтвержден. Об этом сообщили Центру общественного здоровья Украины международными каналами ММСП Российской Федерации", – сказано в заявлении.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее с украинского поезда "Киев-Москва" в Брянской области госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус, у которой была высокая температура.

В России в Брянскую городскую больницу №4 поступили 13 пассажиров поезда "Киев-Москва", в котором ехала гражданка Китая с повышенной температурой. Об этом сказала главврач больницы Светлана Хандожко.