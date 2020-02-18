Коронавирус: Россия закрыла границы для граждан Китая

С 20 февраля

Гражданам Китая временно запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что с 20 февраля въезд для китайцев будет ограничен. Кроме того, в связи с распространением коронавируса Россия приостанавливает прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в частных и учебных целях гражданам Китая.

Уточняется, что запрет на въезд китайцев в Россию не коснется граждан, следующих транзитом через российские аэропорты.

Решение об ограничении въезда граждан КНР в Россию принял оперативный штаб по предупреждению завоза коронавируса в страну.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.

После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.