Коронавирус: Россия закрыла границы для граждан Китая

2020-02-18 20:58:39

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С 20 февраля

Гражданам Китая временно запретили въезд в Россию для туризма, работы и в частных целях.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что с 20 февраля въезд для китайцев будет ограничен. Кроме того, в связи с распространением коронавируса Россия приостанавливает прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в частных и учебных целях гражданам Китая.

Уточняется, что запрет на въезд китайцев в Россию не коснется граждан, следующих транзитом через российские аэропорты.

Решение об ограничении въезда граждан КНР в Россию принял оперативный штаб по предупреждению завоза коронавируса в страну.

Как ранее сообщал Фокус:

  • После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.
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