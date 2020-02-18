Коронавирус: количество подтвержденных случаев заболевания достигло 73 328 человек

2020-02-18 07:17:52

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Из китайских лечебных заведений выписали 12 552 пациентов

Число зараженных людей от коронавируса Covid-2019 (по состоянию на вечер понедельника 00:00 часов по местному времени, 19:00 по Киеву) составило 73 328 человек, умерли уже 1 873 человека.

Об этом сообщает Государственное агентство КНР по вопросам здравоохранения, передает центральное ТВ Китая.

"Подтвержденные случаи заболеваний  – 72 528 в Китае, 800 за границей. Смертельные исходы  – 1 870 в Китае (в том числе 1 в Гонконге, 1 на Тайване), 3 случая за границей",  – заявили китайские чиновники от медицины.

Агентство Xinhua сообщает, что от начала вспышки заболевания, в Китае от нового коронавируса вылечили уже более 12,5 тысячи больных.

“По состоянию на конец дня понедельника, 12 552 пациентов, инфицированных новым коронавирусом, были выписаны из лечебных заведений после выздоровления”,  – пишет Xinhua.

Отмечается, что только за минувшие сутки из больниц КНР выписали 1700 человек.

Как ранее сообщал Фокус:

  • После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.
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