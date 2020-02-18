Коронавирус: количество подтвержденных случаев заболевания достигло 73 328 человек

Из китайских лечебных заведений выписали 12 552 пациентов

Число зараженных людей от коронавируса Covid-2019 (по состоянию на вечер понедельника 00:00 часов по местному времени, 19:00 по Киеву) составило 73 328 человек, умерли уже 1 873 человека.

Об этом сообщает Государственное агентство КНР по вопросам здравоохранения, передает центральное ТВ Китая.

"Подтвержденные случаи заболеваний – 72 528 в Китае, 800 за границей. Смертельные исходы – 1 870 в Китае (в том числе 1 в Гонконге, 1 на Тайване), 3 случая за границей", – заявили китайские чиновники от медицины.

Агентство Xinhua сообщает, что от начала вспышки заболевания, в Китае от нового коронавируса вылечили уже более 12,5 тысячи больных.

“По состоянию на конец дня понедельника, 12 552 пациентов, инфицированных новым коронавирусом, были выписаны из лечебных заведений после выздоровления”, – пишет Xinhua.

Отмечается, что только за минувшие сутки из больниц КНР выписали 1700 человек.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.

После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.