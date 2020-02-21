Поддерживаю возвращение "беркутов" в Киев, – экс-представитель Украины в ТКГ

Освобождение экс-беркутовцев для обмена пленными – вопрос "внутренней силы" Зеленского и Порошенко.

Об этом в интервью LB.ua рассказала бывший представитель Украины в минской ТКГ Валерия Лутковская.

"Это вопрос внутренней силы" внутренней силы принять решение. Один человек сказал: "Нет, я не готов. Вы видели сопротивление общества"... Другой человек сказал: "Я готов на негативную реакцию", – говорит она.

Также Лутковская заверяет, что освобождение экс-беркутовцев было единственным политическим решением.

"Все другие были приняты еще до того, как у меня появились полномочия в рабочей группе. В мае уже было какое-то количество людей подтвержденных и я работала на тем, что увеличить их число", – добавила Лутковская.

Кроме того, экс-представитель Украины в ТКГ заявила, что поддерживает решение экс-беркутовцев вернуться в Украину и самим идти в суд.

"Это показатель доверия системе правосудия. Я их поддерживаю, потому что сама доверяю этой системе", – объясняет свою точку зрения Лутковская.

"Теперь получается так: "беркутовцы" вернулись и мы может продолжить рассмотрение уголовных дел. С другой стороны, мы забрали наших спецназовцев. Мне кажется, мы получили для плюса", – добавила она.

Как ранее сообщал Фокус:

28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи троих экс-"брекутовцев". Решение вынесла коллегия судей во главе с Маргаритой Васильевой.

Так, под личное обязательство вышли Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин.

Двое других "беркутов" – Сергей Тамтура и Александр Маринченко – также освобождены. У них был ночной и круглосуточный домашний арест соответственно.