При отступлении боевики бросили своего товарища – военный ВС РФ умер от потери крови

22 февраля боевики на Донбассе пытались прорваться через линию соприкосновения у Новотошковского.

В результате, военные 93-й отдельной мехбригады Холодный Яр отбили актаку и убили одного из нападавших. Им оказался Андрей Лазарев из 1-го батальона 4-й бригады ВС РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным издания, россияне, воодушевленные недавним захватом наблюдательного пункта ВСУ, решили попробовать захватить опорный пункт 1-го батальона 93-й ОМБр.

Нападающие вышли в наступление ночью, до позиций ВСУ было 300 метров. Но у украинских военных был тепловизор, поэтому россияне попали под обстрел из стрелкового оружия.

В бегах противники бросили своего товарища – Лазарева Андрея, 2000 года рождения. Умер от потери крови сразу после того, как попал в плен.

Лазарев служил в 1-м батальоне 4-й бригады ВС РФ: подразделения этой же бригады атаковали позиции ВСУ 18 февраля.

У него при себе был автомат АК-74, гранаты, разгрузка российского производства. Лазарева уже внесли в Миротворец.

Со стороны украинской армии потерь нет.

В 93-й бригаде также показали результаты вражеских обстрелов: противник на этой неделе бил из танков и ствольной артиллерии.

Сейчас количество обстрелов уменьшилось, они уже не такие интенсивные.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 18 февраля штаб операции ООС сообщил, что боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

В результате боев погиб украинский военный. Еще три – получили ранения, а двое - контузии. Начальник Генштаба Руслан Хомчак рассказал на брифинге, что ВСУ ответили боевикам "из всего вооружения".