При отступлении боевики бросили своего товарища – военный ВС РФ умер от потери крови
2020-02-22 18:49:14
Лазарев Андрей, 2000 года рождения, служил в 1-м батальоне 4-й бригады ВС РФ. При себе у него был автомат АК-74, гранаты, разгрузка российского производства
22 февраля боевики на Донбассе пытались прорваться через линию соприкосновения у Новотошковского.
В результате, военные 93-й отдельной мехбригады Холодный Яр отбили актаку и убили одного из нападавших. Им оказался Андрей Лазарев из 1-го батальона 4-й бригады ВС РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По данным издания, россияне, воодушевленные недавним захватом наблюдательного пункта ВСУ, решили попробовать захватить опорный пункт 1-го батальона 93-й ОМБр.
Нападающие вышли в наступление ночью, до позиций ВСУ было 300 метров. Но у украинских военных был тепловизор, поэтому россияне попали под обстрел из стрелкового оружия.
В бегах противники бросили своего товарища – Лазарева Андрея, 2000 года рождения. Умер от потери крови сразу после того, как попал в плен.
Лазарев служил в 1-м батальоне 4-й бригады ВС РФ: подразделения этой же бригады атаковали позиции ВСУ 18 февраля.
У него при себе был автомат АК-74, гранаты, разгрузка российского производства. Лазарева уже внесли в Миротворец.
Со стороны украинской армии потерь нет.
В 93-й бригаде также показали результаты вражеских обстрелов: противник на этой неделе бил из танков и ствольной артиллерии.
Сейчас количество обстрелов уменьшилось, они уже не такие интенсивные.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 18 февраля штаб операции ООС сообщил, что боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
- В результате боев погиб украинский военный. Еще три – получили ранения, а двое - контузии. Начальник Генштаба Руслан Хомчак рассказал на брифинге, что ВСУ ответили боевикам "из всего вооружения".
- Президент Владимир Зеленский назвал нападение боевиков "провокацией" и заявил, что она не изменит курс на достижение мира на Донбассе.