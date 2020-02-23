"Мы местные жители": "титушки" из Новых Санжар записали видеообращение

Три участника акций протестов в Новых Санжарах против размещения в городке эвакуированных из Уханя утверждают, что являются местными жителями. Ранее в соцсетях их расценили как приезжих провокаторов.

"Мы местные жители. Мы никакие не титушки. Мы жители Новосанжарщины. Сами родом с Новых Санжар", - говорят они на видео, записанном на фоне Новосанжарской райадминистрации.

Один из них на видео говорит, что является участником боевых действий, на акцию протеста пришел "из интереса" и пробыл там только около часа.

Парни назвали свои имена, двое из них сообщили, что живут в Новых Санжарах, а еще один - в окрестном селе. Они утверждают, что не имеют никакого отношения к Кропивницкому, как пишут в соцсетях.

"В массовых беспорядках участия не принимали. Только привозили голодным людям пирожки, 30 штук с вареничной. Чтобы люди поели, пришли, стали, и за те полтора часа попали в кадр", - говорят парни.

Напомним, еще в день протестов в соцсетях стали появляться посты, в которых "разоблачали" некоторых из протестующих. Их авторы считают, что они не из Новых Санжар, а "понаехали" из других городов. В частности, из Кропивницкого и Кривого Рога.

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении по поводу событий в Новых Санжарах заявил, что камеры зафиксировали лица организаторов массовых беспорядков.

"Это известные миру вирусологи в спортивных костюмах. Ранее их уже видели: они были "уважаемыми аграриями", которые выступают против рынка земли", – сказал Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, полиция применила силу. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.