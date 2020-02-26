В неделе семь дней, Земля круглая, а Крым – это Украина, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский назвал возвращение Крыма частью национальной украинской идеи.

С таким заявлением глава Украины выступил на форуме Age of Crimea, пишет УП.

По словам Зеленского, Украина не признает аннексию Крыма в обмен на мир на Донбассе.

"Начать я хотел бы с простых, очевидных вещей – аксиом, не требующих доказательства: неделя состоит из семи дней, планета Земля круглая, а Крым – это Украина. Здесь украинцы на 100% едины", – говорит президент.

"Следовательно возвращение Крыма – бесспорная часть нашей национальной идеи", – добавил он.

Также Зеленский посетовал на международное сообщество, в котором "меморандумы почти ничего не стоят", а система международного права – несовершенна и уязвима.

"Мы делаем все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе, но это не значит, что Крым снимается с повестки дня или может стать ценой мира в Украине", – заявил Зеленский.

Примечательно, что сегодня вышло интервью бывшего помощника Путина Владислава Суркова, в котором тот тоже поднимает вопрос национальной идентичности украинцев.

Сурков считает, что Украины как нации сейчас нет, но есть "украинство". "Это удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение", – считает он.

Но то, что Украины нет сейчас, не значит, что ее не будет в будущем, ведь "хохлы – ребята упрямые, они все сделают".

Как ранее сообщал Фокус:

На этом же форуме Зеленский заявил, что 26 февраля ежегодно будет отмечаться как День сопротивления оккупации АР Крым и города Севастополь.