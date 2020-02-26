Зеленский пообещал решить вопрос с финансированием крымскотатарского канала ATR

Президент подчеркнул о важности обеспечения вещания в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что телеканал ATR продолжит свое вещание и получит госфинансирование.

Об этом президент заявил на форуме "Время Крыма".

"Я хочу также заверить, что канал ATR продолжит свое вещание. Никто не лишит их государственной поддержки. Этот вопрос будет решен в ближайшее время", – заявил Зеленский.

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Кроме того, он подчеркнул о важности обеспечения вещания в Крыму.

"Людям там нужен источник объективной информации о современной Украине", – заявил украинский лидер.

Напомним, крымскотатарский телеканал ATR заявил о блокировке счетов и финансирования из госбюджета.

Как ранее сообщал Фокус: