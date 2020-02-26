Зеленский пообещал решить вопрос с финансированием крымскотатарского канала ATR
2020-02-26 11:25:59
Президент подчеркнул о важности обеспечения вещания в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что телеканал ATR продолжит свое вещание и получит госфинансирование.
Об этом президент заявил на форуме "Время Крыма".
"Я хочу также заверить, что канал ATR продолжит свое вещание. Никто не лишит их государственной поддержки. Этот вопрос будет решен в ближайшее время", – заявил Зеленский.
Кроме того, он подчеркнул о важности обеспечения вещания в Крыму.
"Людям там нужен источник объективной информации о современной Украине", – заявил украинский лидер.
Напомним, крымскотатарский телеканал ATR заявил о блокировке счетов и финансирования из госбюджета.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее сообщалось, что на базе UATV будет создан новый государственный канал для временно оккупированных территорий, который начнет вещание 15 февраля. Он будет вещать на украинском и русском языках. Позже, начало вещания телеканала перенесли на 1 марта.
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Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский говорил, что это будет развлекательно-информационный канал. По его данным, организовать доставку телесигнал до 80% жителей оккупированных территорий можно за три месяца.