Сурков считает себя "укрооптимистом": "Сейчас Украины нет, но со временем она будет"

Сейчас Украины нет, есть "украинство", уверен Сурков. Но в будущем украинцы все-таки смогут сформировать свою нацию, ведь они – упрямые

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков записывает себя в "укрооптимисты".

Об этом он рассказал в интервью Актуальным комментариям.

По его мнению, Украины сейчас нет, но есть "украинство", которое он называет "специфическим расстройством умов".

"Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет", – говорит он.

В то же время, это вовсе не значит, что Украины, как нации, никогда не будет: "Со временем она все-таки будет. Хохлы ребята упрямые, они сделают".

"Однако, какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украин – вопросы открытые", – считает Сурков.

При этом, в формировании Украины обязательно будет участвовать и Россия, уверен экс-помощник Путина.

Но поскольку "отношения с Украиной никогда простыми не были" и учитывая то, что "Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным", РФ должна силой принуждать ее к "братству".

"Принуждение силой к братским отношениям – единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

25 января директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале сообщил, что Владислав Сурков, занимавший пост помощника президента России Владимира Путина, покинул госслужбу.

Позже в Кремле опровергли данную информацию, заявив об отсутствии указа об отставке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на недавнюю новость про отставку помощника Путина Владислава Суркова, он продолжает курировать украинское направление.