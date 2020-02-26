Сурков сравнил себя с Джобсом, которого "выдавили" из Apple

"Участок (Украина) более-менее остыл, и главное, контекст изменился", – говорит Сурков о причинах своего ухода

Владислав Сурков оценил свой уход из помощников президента РФ: "Ничего страшного".

С его интервью Актуальным комментариям можно ознакомиться по ссылке.

Так, по словам Суркова, "люди гораздо покруче" его не находили себе места в собственных проектах. "Джобса вот выдавили же когда-то из Apple. Ничего", – говорит он.

Рассказывая о своем проекте, бывший советник Путина отметил, что "выбрал Украину чисто интуитивно".

"Никто мне не подсказывал и сам я ничего не знал. Да и никто наверняка не знал. Я почувствовал просто, вернее, почуял – будет большое дело. Догадался уже тогда, когда ничего еще не начало происходить, что будет настоящая борьба с Западом. Серьезная. С жертвами и санкциями. Потому что Запад не остановится ни перед тем, ни перед другим. Да и мы за ценой не постоим. Правда, предчувствовал. Сам сейчас удивляюсь, как я это предвидел летом еще 13-го года. В полной тогдашней тишине. Так все и случилось. Горжусь, что был участником", – поделился Сурков.

Окончание своего участия в "проекте Украина" Сурков описывает следующим образом: "Началось естественное торможение и этого проекта. Я бы, конечно, в обычной ситуации не стал отпрашиваться с такого горячего участка. Поскольку это было бы безответственно. Но и участок более-менее остыл, и главное, контекст изменился. Не мог же я пять лет идти в одном направлении, а потом резко повернуть оглобли и двинуться в противоположном. Я бы об этом с самим собой ни за что не договорился. Так у меня появились и причина, и повод уйти окончательно".

В дальнейшем Сурков планирует практиковать "малые политические формы", т.е. "кухонные дебаты или выступления в рюмочных для малознакомых собутыльников".

"Но созданная система получилась сильной. Она нужна стране. Мое тщеславие навсегда удовлетворено тем, что я приложил руку и голову к строительству нового русского государства", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

25 января директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале сообщил, что Владислав Сурков, занимавший пост помощника президента России Владимира Путина, покинул госслужбу.

Позже в Кремле опровергли данную информацию, заявив об отсутствии указа об отставке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на недавнюю новость про отставку помощника Путина Владислава Суркова, он продолжает курировать украинское направление.