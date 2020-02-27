Призраки прошлого. Кто и зачем может заменить премьер-министра Алексея Гончарука

«На фоне неудовлетворительной экономической и социальной политики падает доверие к власти, поэтому Зеленский пытается удержать рейтинг путем ее переформатирования, - уверен политолог Виктор Таран. – В условиях стабильного невыполнения бюджета, отсутствия новой программы с МВФ и более чем скромных успехов в борьбе с коррупцией, ему ничего не остается, как подыскивать громкие замены».

К тому же рейтинг доверия к правительству в обществе падает.

Среди возможных кандидатов на премьерское кресло звучат старые фамилии: сразу два бывших министра времен Виктора Януковича – Валерий Хорошковский и Сергей Тигипко. Шансы второго называют чуть ли не стопроцентными.

Призрак прошлого

Человеком из далекого прошлого называет Сергея Тигипко политолог Тарас Черновол. Во время президентских выборов 2010 года последний поддерживал Тигипко и работал в его команде. Говорит, что у бывшего шефа есть как сильные, так и слабые стороны, которые по значимости примерно равнозначны.

«Во-первых, Тигипко – опытный политик, который провел много времени в плохой компании. При этом, хотя и был постоянно рядом с одиозными личностями, не опустился на самое дно. Все, с кем он работал, о нем отзываются тепло. Но при этом никто не забывает, на каких фронтах Тигипко действовал. Работал в правительстве Павла Лазаренко, был заместителем главы «Партии Регионов», возглавлял избирательный штаб Виктора Януковича. После победы Виктора Ющенко помогал спасать банковскую систему, а при Януковиче побывал в Кабмине Азарова», – говорит эксперт Фокусу.

К слову, именно по причине работы в правительстве соратника Виктора Януковича Тигипко подпадает под люстрацию, а значит – по закону не может работать на высоких должностях.

При этом Сергею Тигипко всегда удавалось почувствовать момент и в разгар нескольких конфликтов уйти из политики в бизнес: политик стабильно входит в двадцатку самых богатых украинцев – в рейтинге Фокуса он занимает 15-е место.

По словам Черновола, слабое место Тигипко – отсутствие медиаресурсов. «Хотя он активно может пользоваться СМИ партнеров и друзей, в первую очередь, Виктора Пинчука», – уточняет эксперт.

Пинчук считается близким другом кандидата. Кроме того, у него достаточно хорошие отношения и с другими олигархами – Валерием Коломойским и Ринатом Ахметовым. А еще кандидат в премьеры – бизнес-партнер бывшего президента Петра Порошенко.

Минус Сергея Тигипко в том, что он человек из далекого прошлого, 2000-х годов. Эксперты предполагают: он мыслит масштабами олигархического бизнеса, управленческой системы, которая формируется не на интеллекте, а на прямом чинопочитании.

Кто посоветовал рассмотреть кандидатуру Тигипко Владимиру Зеленскому, сейчас сказать сложно. Поговаривают, что тот давно знаком с главой Офиса президента Андреем Ермаком, и именно он увидел в нем нового премьера. По другой версии – Тигипко посоветовал президенту Леонид Кучма.

Последствия возможного назначения

В случае прихода в Кабмин Сергея Тигипко наверняка будет преследовать две цели. Первая – стабилизация экономики. Вторая – возобновление связей с Россией.

«Тигипко – хороший экономист, – признает Тарас Черновол. – Если бы он стал премьером, то в социально-экономическом плане украинцы почувствовали бы некое облегчение. Правда, после Гончарука кто бы ни стал премьером, будет только лучше. В детсад придет, наконец, воспитатель, и вольница младшего дошкольного возраста окончится. Для правительства это важно при вхождении в новый прогнозируемый экономический спад. Тигипко не даст Украине упасть в глубокий кризис, но при этом о развитии речь не идет».

Если и будет он искать сотрудничество, то, скорее, на востоке, чем на западе. У политика есть контакты в РФ, и он привык выстраивать с восточным соседом хорошие торгово-экономические отношения.

А вот как повлияет возможное назначение Тигипко на рейтинг Владимира Зеленского, сказать сложно. С одной стороны – его кандидатуру хорошо воспринимает юго-восток Украины.

«За Тигипко в 2010-м голосовали в первую очередь избиратели Днепропетровской, Харьковской, Донецкой областей. Он для них свой. И именно этот регион – электоральное ядро Зеленского и «Слуги народа», – говорит Таран.

С другой, – для Зеленского со временем он может стать конкурентом.

«Он публичная, электорально привлекательная для избирателей Зеленского фигура, – считает Тарас Черновол. – Да, избиратели одобрят его кандидатуру, мол, в команде наконец-то появится человек, за которого не стыдно. Но если вспомнить, что формально у нас в стране первая должность премьера, а не президента, то после назначения, Тигипко сможет договориться и с олигархами, и фракцией, и перехватить раздачу конвертов – покажет, кто главный. А когда Зеленский попытается его подвинуть, ему это не удастся. И тогда возникнет вопрос: зачем нам нужен Зеленский, если Украиной руководит Тигипко?».

Кто если не он?

Очень похоже, что информацию о возможном назначении на должность премьера Тигипко намерено «слили» с Банковой – чтобы посмотреть на реакцию общества. И в случае недовольства – подыскать другую, более компромиссную фигуру.

«В любом случае Зеленскому нужен человек, который обеспечит экономическую стабильность, такая себе экономическая няня», – говорит Виктор Таран.

В числе возможных кандидатов политологи называют и министра внутренних дел Арсена Авакова, и исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко и его коллегу 2007-2010 годов Олега Дубину. Последнего, как и Тигипко, мог посоветовать Кучма: при нем тот возглавлял комбинат «Криворожсталь» и был вице-премьером в правительстве Кинаха.

Кроме смены премьера Владимир Зеленский думает о снятии нескольких министров. В их числе – руководители внешнеполитического ведомства и социальной политики. Например, на место Вадима Пристайко может прийти «серый кардинал» МИД Януковича – Руслан Демченко. Прогнозируют: он также будет стремиться к сближению с Россией.

«Пока все назначают нового премьера, никто не обращает внимания, что Алексей Гончарук в отставку не собирается», – замечает политолог Руслан Бортник.

Премьер говорит: «Сколько себя помню, меня увольняют. Правительство работает в нормальном режиме. Никаких заявлений я не писал, с президентом соответствующих тем не обсуждал».

И самое главное

К тому же ныне уволить Гончарука невозможно технически. Во-первых, парламент рассматривает поправки к законопроекту о земле, а этот процесс может затянуться на месяцы. Во-вторых, по закону, у правительства – иммунитет на год, и уволить его можно только по собственному желанию премьера.