Зеленский наложил вето на отмену закона о Строевом уставе ВСУ
Президент Владимир Зеленский ветировал закон об отмене строевого устава Вооруженных сил Украины.
Об этом сказано в карточке проекта закона на сайте Верховной Рады.
"Возвращено с предложениями президента", – сказано в сообщении. О каких предложениях идет речь – не сообщается.
"Законопроект направлен на внедрение стандартов НАТО во всех сферах военной деятельности с целью достижения критериев, необходимых для приобретения членства в Организации Североатлантического договора", – сказано в пояснительной записке.
Принятый Радой законопроект признавал закон о Строевом уставе от 1999 года утратившим действие, а вопросы о строевом обучении, воинском приветствии, строевых приемах и так далее передавал в ведение Министерства обороны.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве на срочную службу в 2020 году мужчин в возрасте 18-27 лет, а не 20-27 лет, как было пять предыдущих лет.
- Минстр обороны Андрей Загороднюк заявил, что юноши 18 и 19 лет не будут подпадать под весенний призыв этого года.