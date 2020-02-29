На закупку боеприпасов для ВСУ выделили слишком мало денег, – Забродский

Генерал ВСУ, народный депутат от "Европейской солидарности" Михаил Забродский заявил, что считает, что сумма в 76 млн грн на закупку артиллерийских боеприпасов "выглядит насмешкой над боеспособностью ВСУ".

Об этом сообщает Ukrainian Military Pages.

По его словам, в государственном оборонном заказе на 2020 год заложены слишком заниженные цены.

Забродский говорит, что Министерство обороны планирует закупить 100 мм выстрелы к МТ-12 в количестве 5000 штук на сумму 9,9 млн грн, а также 152 мм выстрелы (без уточнения номенклатуры и орудия) в количестве 7000 штук на сумму 66,4 млн грн.

"На первый взгляд, якобы количество весьма значительное, но ... присмотритесь к цене: планируется закупить 100 мм выстрелы в среднем за ... 1980 грн / выстрел! Для сравнения – уже сейчас 60 миллиметровые минометные выстрелы закупаются по цене в два раза выше! Закладка такой цены может свидетельствовать лишь о желании сорвать поставки остродефицитных снарядов", – говорит нардеп.

По его мнению, по таким ценовым подходами просматривается "только неуклюжая попытка запуска механизма долговременной военно-экономической диверсии".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020-2022 годы.

Как ранее сообщал Фокус:

18 февраля СНБО одобрил основные показатели ГОЗ на 2020, 2021 и 2022 годы. В 2020 году на выполнение ГОЗ предусмотрено финансирование в сумме 25,8 млрд грн, что на 16% больше, чем в 2019 году. В выполнении ГОЗ примут участие 14 государственных заказчиков.