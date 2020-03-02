Накануне возможного назначения Тигипко премьером КСУ рассмотрит закон о люстрации

Накануне внеочередного заседания Верховной Рады КСУ рассмотрит вопрос соответствия Конституции закона об очищении власти.

Об этом говорится в повестке дня на сайте КСУ.

Так, на 3 марта запланированы 2 пленарных заседния большой палаты Конституционного суда.

На первом заседании судьи как раз рассмотрят дело 47 нардепов, которые считают люстрацию неконституционной и просят КСУ признать это.

25 февраля ЕСПЧ уже отказал Украине в апелляции на решение по делу "Полях и другие против Украины". Суд решил, что закон о люстрации нарушил права украинских чиновников.

Таким образом, в течение трех месяцев, правительство Украины должно выплатить заявителям по 5 тыс. евро и моральную компенсацию.

Ранее СМИ писали, что возможное назначение бизнесмена Сергея Тигипко премьер-министром может сорваться из-за того, что он попадает под действие закона об очищении власти.

Как ранее сообщал Фокус:

Генпрокурор Рябошапка ранее надеялся, что Рада "должным образом откорректирует" закон об очищении власти и приведет его в соответствие европейским стандартам по соблюдению прав человека.