Киву зовут в ГБР: хотят вручить подозрение за драку в ресторане

Госбюро расследований вызвало нардепа от ОПЗЖ Илью Киву для вручения подозрения за драку в киевском ресторане.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По поручению генпрокурора следователь ГБР 27 февраля 2020 года для вручения письменного сообщения о подозрении на 2 мартва 2020 года в 14:00 вызвал народного депутата Украины", – говорится в сообщении.

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Также в ОГПУ уточнили, что подозрение будет вручено по делу нанесения телесных повреждений гражданину Украины 22 января 2020 года.

Как раз в тот день в ресторане на Крещатике Кива подрался с ветераном АТО Михаилом Майманом.

Согласно данным из открытых источников, Майман воевал на Донбассе в составе батальона "Святая Мария", на последних парламентских выборах баллотировался в нардепы в качестве самовыдвиженца в Киева.

В тот же день генпрокурор Руслан Рябошапка открыл уголовное дело против Кивы по заявлению потерпевшего.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Илью Киву застали за манипуляциями в зоне паха. И он делал это в зале парламента во время рабочего дня.

Позже Илью Киву застукали за просмотром странного ролика в сессионном зале парламента. Это пранк во время которого один мужчина с голым задом садится другому на лицо во время жима штанги.