Премьера уволят без проблем, но с Кабмином будет посложнее, – Яременко

Многие депутаты из "Слуги народа" не до конца поняли мотивов замены некоторых министров. Новыми кандидатурами также довольны не все.

Об этом в Facebook пишет нардеп от "СН" Богдан Яременко.

Но ротация премьера, вероятно, "пройдет без проблем, отмечает Яременко.

"С Кабмином ситуация может быть сложнее... Некоторые решения нам недостаточно хорошо разъяснили. Очень многие из фракции не понимали мотивов замены некоторых министров или были недовольны новыми кандатами", – пишет он.

Также нардеп добавил, что при обсуждении нового состава Кабмина не было призыва "не воровать", который так часто повторяли в сентябре.

"А зря. Отсутствие каких-либо коррупционных скандалов в нынешнем составе правительства – это скорее феномен, чем нормальное положение дел для Украины", – добавил Яременко.

В то же время, кандидатуру Дмитрия Кулебы на должность главы МИД Яременко называет "очень удачной", хотя ситуация с правоохранителями для него – "несколько сложнее".

"Где-то я не понимаю причин для ротации, где-то готов к изменениям, но не понимаю юридических механизмов. Но эти вопросы будут обсуждать сегодня (на комитете, – ред.)", – уточнил депутат.

Как ранее сообщал Фокус:

28 февраля пресс-служба Рады сообщила, что парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского.