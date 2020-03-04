Премьера уволят без проблем, но с Кабмином будет посложнее, – Яременко
Многие депутаты из "Слуги народа" не до конца поняли мотивов замены некоторых министров. Новыми кандидатурами также довольны не все.
Об этом в Facebook пишет нардеп от "СН" Богдан Яременко.
Но ротация премьера, вероятно, "пройдет без проблем, отмечает Яременко.
"С Кабмином ситуация может быть сложнее... Некоторые решения нам недостаточно хорошо разъяснили. Очень многие из фракции не понимали мотивов замены некоторых министров или были недовольны новыми кандатами", – пишет он.
Также нардеп добавил, что при обсуждении нового состава Кабмина не было призыва "не воровать", который так часто повторяли в сентябре.
"А зря. Отсутствие каких-либо коррупционных скандалов в нынешнем составе правительства – это скорее феномен, чем нормальное положение дел для Украины", – добавил Яременко.
В то же время, кандидатуру Дмитрия Кулебы на должность главы МИД Яременко называет "очень удачной", хотя ситуация с правоохранителями для него – "несколько сложнее".
"Где-то я не понимаю причин для ротации, где-то готов к изменениям, но не понимаю юридических механизмов. Но эти вопросы будут обсуждать сегодня (на комитете, – ред.)", – уточнил депутат.
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 февраля пресс-служба Рады сообщила, что парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского.
- В повестке заседания есть пункт "о Кабмине", без уточнения деталей. Ряд СМИ написали, что 4 февраля Рада с высокой долей вероятности будет рассматривать увольнение Гончарука.
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Вчера спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что уже получил заявление Гончарука об отставке, а президент Зеленский на фракции "СН" предложил ему замену – вице-премьера Дениса Шмыгаля.
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Также вчера Окуржной админсуд сообщил, что к нему якобы поступило заявление Гончарука с просьбой запретить рассматривать его отставку до рассмотрения дела по сути.
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Но позже в Кабмине заявили: "Информация о якобы поданном заявлении в ОАСК премьером Гончаруком не соответствует действительности".