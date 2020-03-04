Профильный комитет рекомендовал Раде рассмотреть отставку Гончарука

Комитет по организации государственной власти поддержал отставку премьера Алексея Гончарука.

Решение поддержали 23 члена комитета, двое воздержались. "Против" не голосова никто.

Глава комитета, нардеп от "Слуги народа" Андрей Клочко, объявил перерыв в заседании.

Депутаты еще раз соберутся для того, чтобы рассмотреть вопрос назначения нового премьера.

Сегодня утром нардеп от "СН" Богдан Яременко прокомментировал вчерашнее заседание фракции "Слуги народа" и отметил, что ротация премьера пройдет без проблем.

Но, по его словам, с назначением новых министров могут возникнуть проблемы, поскольку некоторые решения депутатам "недостаточно хорошо разъяснили".

Как ранее сообщал Фокус:

28 февраля пресс-служба Рады сообщила, что парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского.