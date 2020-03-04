Профильный комитет рекомендовал Раде рассмотреть отставку Гончарука
Комитет по организации государственной власти поддержал отставку премьера Алексея Гончарука.
Решение поддержали 23 члена комитета, двое воздержались. "Против" не голосова никто.
Глава комитета, нардеп от "Слуги народа" Андрей Клочко, объявил перерыв в заседании.
Депутаты еще раз соберутся для того, чтобы рассмотреть вопрос назначения нового премьера.
Сегодня утром нардеп от "СН" Богдан Яременко прокомментировал вчерашнее заседание фракции "Слуги народа" и отметил, что ротация премьера пройдет без проблем.
Но, по его словам, с назначением новых министров могут возникнуть проблемы, поскольку некоторые решения депутатам "недостаточно хорошо разъяснили".
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 февраля пресс-служба Рады сообщила, что парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского.
- В повестке заседания есть пункт "о Кабмине", без уточнения деталей. Ряд СМИ написали, что 4 февраля Рада с высокой долей вероятности будет рассматривать увольнение Гончарука.
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Вчера спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что уже получил заявление Гончарука об отставке, а президент Зеленский на фракции "СН" предложил ему замену – вице-премьера Дениса Шмыгаля.
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Также вчера Окуржной админсуд сообщил, что к нему якобы поступило заявление Гончарука с просьбой запретить рассматривать его отставку до рассмотрения дела по сути.
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Но позже в Кабмине заявили: "Информация о якобы поданном заявлении в ОАСК премьером Гончаруком не соответствует действительности".