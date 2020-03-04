"Голос" не будет голосовать за новый Кабмин, – Вакарчук
Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук заявил, что его фракция не даст голоса за назначение Кабмина.
Об этом он заявил в кулуарах парламента, передает Цензор.НЕТ.
"Мы не будем голосовать", – ответил Вакарчук на соответствующий вопрос журналистов.
Также нардеп добавил, что у "Голоса" есть требования к голосованию за назначение новых министров.
"Во-первых, нужно поименное голосование за Кабмин. Они должны все рассказать свои программы, чтобы и те, кто будет за них голосовать, и украинский народ услышали с чем они будут иметь дело", – говорит он.
Также Вакарчук подчеркнул: "Важно также, чтобы силовые структуры вдруг не потерялись в вопросе Кабмина".
"Мы требуем, чтобы повестку дня изменили: сначала говорили о ситуации в силовых структурах в контексте того, что собираются поднимать отставку генпрокурора", – пояснил он позицию фракции.
Как ранее сообщал Фокус:
- 28 февраля пресс-служба Рады сообщила, что парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского.
- В повестке заседания есть пункт "о Кабмине", без уточнения деталей. Ряд СМИ написали, что 4 февраля Рада с высокой долей вероятности будет рассматривать увольнение Гончарука.
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Вчера спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что уже получил заявление Гончарука об отставке, а президент Зеленский на фракции "СН" предложил ему замену – вице-премьера Дениса Шмыгаля.
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Также вчера Окуржной админсуд сообщил, что к нему якобы поступило заявление Гончарука с просьбой запретить рассматривать его отставку до рассмотрения дела по сути.
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Но позже в Кабмине заявили: "Информация о якобы поданном заявлении в ОАСК премьером Гончаруком не соответствует действительности".