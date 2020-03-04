"Голос" не будет голосовать за новый Кабмин, – Вакарчук

Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук заявил, что его фракция не даст голоса за назначение Кабмина.

Об этом он заявил в кулуарах парламента, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не будем голосовать", – ответил Вакарчук на соответствующий вопрос журналистов.

Также нардеп добавил, что у "Голоса" есть требования к голосованию за назначение новых министров.

"Во-первых, нужно поименное голосование за Кабмин. Они должны все рассказать свои программы, чтобы и те, кто будет за них голосовать, и украинский народ услышали с чем они будут иметь дело", – говорит он.

Также Вакарчук подчеркнул: "Важно также, чтобы силовые структуры вдруг не потерялись в вопросе Кабмина".

"Мы требуем, чтобы повестку дня изменили: сначала говорили о ситуации в силовых структурах в контексте того, что собираются поднимать отставку генпрокурора", – пояснил он позицию фракции.

Как ранее сообщал Фокус:

28 февраля пресс-служба Рады сообщила, что парламент соберется на внеочередное пленарное заседание в 16:00 4 марта по требованию президента Зеленского.