Многие не готовы ко второму этапу медреформы, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский намекает на возможность отсрочки второго этапа медицинской реформы.

Об этом президент заявил во время внеочередного заседания Верховной Рады.

"Сложно поднять на ноги пациента, которому долгие годы вместо нормального лечения давали пустышки и чай с ромашкой. И я действительно благодарю госпожу Скалецкую за то, что осталась с людьми, украинцами в Новых Санжарах. Благодарю за смелость. Но в нашей медицине смелость не может иметь одноразовый характер. Нужно иметь смелость и признать, что многие не готовы ко второму этапу медицинской реформы с 1 апреля", – сказал он.

По его словам, в медучреждениях Украины почти каждый день протесты.

"Почти каждый день у нас протесты в разных медицинских учреждениях. Люди боятся закрытия больниц, больницы боятся увольнений, местная власть не готова брать на себя ответственность, недостаточно финансирования и прочее. Есть большие вопросы к тарифам, медицинскому оборудованию и очень большой вопрос к кадрам. А значит главный вопрос: а куда мы спешим? Куда мы летим? Не кажется ли нам, что с таким подходом реформа летит в стену?" – говорит президент.

С 1 апреля, согласно закону о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания, все виды медицинских услуг должна оплачивать Национальная служба здоровья Украины. Пациент сможет свободно выбирать врача и учреждение, получать услугу, за которую будет платить Нацслужба здоровья.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее на заседании Кабмина была принята Программа медицинских гарантий, по которой большинство медуслуг в Украине будут бесплатными, что является вторым этапом медреформы.

После назначения на должность глава МОЗ Зоряна Скалецкая назвала своей первоочередной задачей выравнивание зарплат врачей, поскольку у одних она высокая, а у других – 5-6 тыс. гривен.