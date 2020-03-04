"Правительство для людей". Кто есть кто в новом Кабинете министров Украины

В новом составе правительства остались пять представителей Кабмина Гончарука. Михаил Федоров сохранил пост вице-премьера — министра по вопросам цифровой трансофрмации. Денис Малюська продолжит возглавлять Минюст, Владислав Криклий — Мининфраструктуры. Останется на во главе МВД и главный украинский министр-старожил Арсен Аваков. Дмитрий Кулеба и Вадим Пристайко также остались в Кабмине, но поменялись портфелями. Кулеба воглавил МИД, а Пристайко стал вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Остальные 10 кресел в Кабмине заняли "новички", хотя многие из них ранее уже занимали министерские посты. Среди них — и новый премьер Денис Шмыгаль, который в предыдущем составе правительства успел проработать ровно месяц.

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

Денису Шмыгалю 44 года, родился и вырос во Львове. Закончил Львовский политехнический университет по специальности менеджмент машиностроения, инженер-экономист. Кандидат экономических наук.

Кроме Львовской политехники будущий премьер учился в Канаде, Грузии, Бельгии, Финляндии и Германии.

С 2009 года работал во Львовской областной государственной администрации на должности главы департамента экономики, инвестиций, промышленности и торговли в областной государственной администрации.

В 2014 году баллотировался как самовыдвиженец в Верховную Раду, но его поддержали лишь 118 избирателей. Сразу после поражения на выборах был назначен заместителем начальника главного управления Миндоходов Львовской области. Впрочем, проработал он там недолго. Буквально в следующем году перешел на должность генерального директора, члена Набсовета компании "Львовхолод".

С 2017 года работал на руководящих должностях в ДТЭК Западэнерго, а также был директором Бурштынской ТЭС (которая тоже принадлежит олигарху Ринату Ахметову).

Это дало повод СМИ называть его "человеком Ахметова". Впрочем, сам Шмыгаль в интервью неоднократно заявлял, что никогда не общался с олигархом лично.

Спустя полгода после победы на президентских выборах Владимира Зеленского Шмыгаль был назначен на должность губернатора Ивано-Франковской области.

"Был конкурс. Я проходил целый ряд собеседований, тестов, которые проводили международные кадровые агентства и офис президента. Мою кандидатуру сначала рассматривали на должность председателя Львовской ОГА, но потом президент предложил мне возглавить Прикарпатье", — рассказывал Шмыгаль в одном из интервью местному изданию "Блиц-инфо".

Однако спустя всего несколько недель Шмыгаля забрали в Кабмин на должность вице-премьера по развитию общин и территорий. Впрочем, на этом карьерный взлет чиновника из Львова не прекратился. И сегодня он стал премьер-министром Украины

Алексей Резников, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции

Вице-премьер — выходец из Львова, юрист с многолетним стажем, закончил юридический факультет Львовского государственного университета им. И.Франко.

В 2000-х был партнером в адвокатской компании "Правис". В 2008 году вошел в Киевсовет с "Блоком Катеринчука", а в 2014 — с партией "Удар" Виталия Кличко. Был его заместителем. Кроме того, Резников был в составе Высшего совета юстиции.

В сентябре 2019 года Резников стал представителем Украины в Минской группе. Кроме того, он входил в украинскую делегацию на встрече "Нормандской четверки".

Олег Немчинов, министр Кабинета министров

Олег Немчинов довольно хорошо знаком с премьером Денисом Шмыгалем, поскольку как и глава правительства родился и долгое время работал во Львове.

Еще в студенческие времена принимал активное участие в политической деятельности города. В частности, был одним из координаторов львовской молодежной ячейки "Наша Украина", позже работал на разных должностях во львовском городском и областном советах. Затем переехал в Киев, где работал госсекретарем Министерства молодежи и спорта, вплоть до его объединения с Минкультом.

Сергей Бессараб, министр по вопросам ветеранов

Будущему главе Минвета 64 года. В отличие от предыдущего министра Оксаны Коляды всю жизнь пробыл на военной службе.

В 2014 году был уволен из войск, попав под действие закона о люстрации. Однако позже вернулся на службу, когда в закон внесли изменения относительно ценных кадров в военной сфере.

С 2015 года работал на должности заместителя начальника Генштаба Вооруженных Сил.

Илья Емец, министр здравоохранения

Илья Емец — один из самых известных детских кардиохирургов не только в Украине, но и в мире. В 1979 году он окончил Киевский медицинский институт по специальности "хирургия". Его учителем был знаменитый хирург Николай Амосов, с которым Емец проработал 23 года.

С начала 90-х и до 1998 года Емец работал в главных центрах кардиохирургии Австралии, Канады и Франции, получив лицензию на ведение медицинской практики этих стран.

Вернувшись в Украину, он возглавил Центр детской кардиологии и кардиохирургии. За время своей работы детским кардиохирургом Емец проводил самые сложные операции, в том числе оперировал новорожденных с пороками сердца, а также сделал три пересадки сердца.

Должность министра здравоохранения для Емца не нова. В правительстве Николая Азарова он возглавлял Минздрав, правда, недолго — менее одного года.

Игорь Уманский, министр финансов

Игорь Уманский — один из немногих министров в новом правительстве, который имеет солидный стаж государственной службы — более 20 лет. Окончил Киевский национальный экономический университет, кандидат экономических наук.

Начиная с 2000-х годов работал на различных должностях в Министерстве экономики. Позже был директором одного из департаментов Нацбанка, после этого — заместителем председателя правления "Укртранснафты".

В 2008 году вернулся в Кабмин на должность первого заместителя министра финансов. После того, как министр Виктор Пинзенык ушел в отставку, проработал несколько лет в должности и.о. главы ведомства.

После отставки правительства Тимошенко об Уманском несколько лет не было слышно. В здание Кабмина он вернулся в 2014 году первым замом министра финансов Наталии Яресько. Спустя два года стал внештатным советником тогдашнего президента Петра Порошенко. На этой должности он пробыл 3 года.

Алексей Чернышов, министр развития общин и территорий

Алексей Чернышов — преемник главы Киевской облгосадминистрации Михаила Бно-Айрияна. В целом известен как инвестор и харьковский бизнесмен. Свою карьеру начал в IT-отрасли, в компании Telesens, которая разрабатывала системные программные продукты для телекоммуникационного бизнеса.

После этого начал сотрудничество с концерном АВЭК, став впоследствии президентом компании. Кстати, основателем АВЭК является депутат от ОПЗЖ Александр Фельдман.

Кроме того, его инвестиционная компания VI2 Partners в 2017 году купила 20% акций сети супермаркетов "Фуршет" у французского оператора Auchan Group Ашан Украина.

Вадим Гутцайт, министр спорта

Вадим Гутцайт — олимпийский чемпион по фехтованию 1992 года. После завершения карьеры в 2000-х стал тренером. Его подопечные саблистки получили золотые медали на Олимпиаде 2008 года в Пекине.

Кроме тренерской работы руководил Олимпийским учебно-спортивным центром "Конча-Заспа". В 2014 году его кандидатура обсуждалась на должность министра спорта. Позже работал начальником Департамента молодежи и спорта в КГГА.

Гутцайт был 81 номером в списке "Слуги народа" на внеочередных парламентских выборах, но позже отказался от места.

Марина Лазебная, министр социальной политики

Социальная политика для Марины Лазебной — абсолютно знакомая сфера. С 2000-х годов работала в министерстве экономики заместителем начальника отдела пенсионной реформы. Позже почти десять лет занималась соцполитикой в секретариате Кабмина.

С 2013 до 2014 года была главой Государственной службы занятости. Позже ушла с госслужбы и несколько лет работала соучредителем нескольких компаний, в том числе "Новый социальный выбор" и "Социальный порядок".

Андрей Таран, министр обороны

64-летний Андрей Таран — потомственный военный. Окончил Киевское высшее училище зенитно-ракетных войск, а также Военную академию ПВО. Во времена экс-президента Виктора Януковича был замначальника Главного управления разведки.

В АТО был представителем Украины в Совместном центре контроля и координации с россиянами. Проработал там несколько месяцев (с апреля по август 2015 года). С сентября по ноябрь 2015 года состоял в рабочей группе по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске. В декабре 2015 года был назначен на пост первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ, но уже в следующем году уволен в запас по достижению предельного возраста генеральской службы.

В 2019-м на выборах президента Таран возглавлял избирательный штаб экс-главы СБУ (времен экс-президента Леонида Кучмы) Игоря Смешко.