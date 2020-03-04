Современный украинец или сексист. Как в кулуарах Рады встретили назначение нового премьер-министра

"Батькивщина": Шмыгаль – современный украинец

Депутат "Батькивщины" Валентин Наливайченко заявил, что голосование за новый состав правительства без представления своей программы – это повторение ошибок полугодичной давности.

"Зеленский уже привел полгода назад, под свою ответственность, правительство без программы. И мы знаем, чем это закончилось. Теперь он снова назначает правительство без программы. Эти люди нам ничем особенным не известны", – говорит в кулуарах Фокусу Наливайченко.

Несмотря на это, депутат положительно относится к новому премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

"Мы знаем, что премьер-министр работал в Львовской администрации, неплохой экономист. Современный украинец, дай Бог, чтобы он был еще и успешный. Я считаю, что это человек, который сделал для Львовской области важные вещи. И мы хотим, чтобы так было и для Украины. Сейчас он должен сделать то, что не сделал Гончарук и его команда – повысить минимальную пенсию в стране ", – выражает свое мнение нардеп.

Назначение Дмитрия Кулебы на пост министра иностранных дел Наливайченко считает ошибочным.

"Если сейчас будут менять главу МИД, то у меня вопрос к президенту Зеленскому – у нас что, меняется внешняя политика? Зачем мы его меняем?", – заявил Наливайченко.

"Европейская солидарность": Зеленский во всем виноват

Депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в кулуарах парламента был также эмоционален, как и в сессионном зале.

"Я не вижу смысла комментировать кандидатуру нового премьер-министра и Кабинет министров. Потому что это правительство Зеленского, и он полностью несет за него ответственность. Точно также, как и за предыдущее", – не сдерживался депутат.

По мнению Гончаренко, деятельность правительства никак не изменится, пока президентом Украины является Владимир Зеленский.

"У меня никаких нет ожиданий. Потому что если остается Зеленский, то остаются те же самые проблемы. Стратегии и плана развития страны нет. Президент управляет в ручном режиме и правительством и парламентом. Он же снова подобрал кадры, он снова это сделал без каких-либо конкурсов", - сказал Гончаренко.

ОПЗЖ: Емец лучше, чем Скалецкая

Депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич не считает, что новому составу правительства можно рассчитывать на серьезные достижения.

"Это еще одна отчаянная попытка представить новых лиц. Но я не думаю, что она будет успешная. Потому что вместе со Шмыгалем приходит целый ряд политиков, которые уже работали в кабинете министров Украины", - сказал нардеп.

К назначению Ильи Емца министром здравоохранения Шуфрич относится с пониманием.

"В этих условиях назначение оправдано. У меня есть очень много вопросов и сомнений по поводу Емца. Но, по сравнению с тем, что было, здесь присутствуют опыт и навыки практической работы", - заявил парламентарий.

Народный депутат считает, что министр иностранных дел не может работать независимо от президента.

"Глава МИД не может работать отдельно от президента. Пристайко попытался и уже отставлен. Я этим доволен, потому что так, как он действовал в условиях необходимости концентрации усилий с президентом Зеленским, то он скорее мешал, чем помогал", - сказал депутат.

Ожидания от сформированного Кабинета министров у парламентария "настороженно сдержанные".

"Я желаю им успеха, но сомневаюсь, что у них это получится", - подытожил народный избранник.

"Слуга Народа": Между Пристайко и Зеленским было напряжение

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук положительно оценивает назначение нового премьер-министра. Парламентарий не сомневается в том, что Шмыгаль справится со своими обязанностями.

"Премьер – профессиональный экономист, кандидат экономических наук. Он был главой ОГА и поднимал экономический потенциал Ивано-Франковской области. Первые вопросы, которые мы ему задали, касались экономического блока. Он должен справиться, а мы ему будем в этом помогать через парламентские законодательные инициативы", сказала депутат.

Народная избранница уверена, что смена министра иностранных дел связана с недопониманием Пристайко и Зеленского.

"Я понимаю, что рокировки Пристайко и Кулебы не безосновательны. Обычно МИД взаимодействует напрямую с президентом. И если мы видим, что у них есть напряжение, то будет лучше, если господин Кулеба будет представлять нашу страну за границей совместно с президентом", - сказала Ирина Верещук.

По словам нардепа, новому министру МОЗ под силу провести эффективную реформу здравоохранения.

"Министром здравоохранения не может быть человек с улицы, который не имеет поддержки и никогда не работал в этой сфере. Медицинская реформа очень чувствительная, потому что будет резать по персоналу, учреждениям и больницам. А поэтому человек, который займет место министра МОЗ, должен иметь авторитет. Емец является доктором наук, известным кардиологом и имеет опыт, который ему поможет", - резюмировала парламентарий.

Сексист или нет

Верещук не скрывает, что рада за некоторых министров, сохранивших место в Кабмине.

"Хорошо, что остается Федоров. Я считаю, что он является эффективным на своей должности. Также, в той или иной мере, хорошо, что остаются Пристайко и Кулеба. Важно, чтобы внешний политический вектор сохранялся", - сказала депутат.

На обвинения Ирины Геращенко в том, что новоназначенный премьер является сексистом, отвечает улыбкой.

"Я его знаю лично, и он точно не является сексистом. С нормальным моральным фундаментом и ценностями. Просто оппозиция постоянно хватается за любое, как им кажется неправильное слово, чтобы "похайпить", - заключила нардеп.