Зеленский провел изменения в Нацсовете по телерадиовещанию
Президент Владимир Зеленский досрочно прекратил полномочия двух членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания по своей квоте и еще двух переназначил.
Об этом сказано на сайте Офиса президента.
4 марта Зеленский уволил всех четверых членов, назначенных по его квоте – Юрия Зиневича, Валентина Коваля, Сергея Костинского и Ульяну Фещук.
5 марта он переназначил Зиневича и Коваля членами Нацсовета.
Как ранее сообщал Фокус:
- С 1 марта в Украине в тестовом режиме началось вещание развлекательно-информационного телеканала "Дом" на временно оккупированные территории.
- Ранее сообщалось, что на базе UATV будет создан новый государственный канал для временно оккупированных территорий. Он будет вещать на украинском и русском языках.
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Экс-министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский говорил, что это будет развлекательно-информационный канал. По его данным, организовать доставку телесигнала до 80% жителей оккупированных территорий можно за три месяца.
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В ближайшее время основные украинские телеканалы разблокируют спутниковый сигнал.