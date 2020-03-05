Зеленский провел изменения в Нацсовете по телерадиовещанию

Президент Владимир Зеленский досрочно прекратил полномочия двух членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания по своей квоте и еще двух переназначил.

Об этом сказано на сайте Офиса президента.

4 марта Зеленский уволил всех четверых членов, назначенных по его квоте – Юрия Зиневича, Валентина Коваля, Сергея Костинского и Ульяну Фещук.

5 марта он переназначил Зиневича и Коваля членами Нацсовета.

Как ранее сообщал Фокус: