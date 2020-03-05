В ЕС похвалили правительство Гончарука и готовы работать с новым Кабмином

В Европейском Союзе считают, что предыдущее украинское правительство во главе с Алексеем Гончаруком достигло хорошего прогресса в осуществлении программы реформ. Соответствующее заявление опубликовал в своем Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Хороший прогресс был достигнут в рамках предыдущего правительства во главе с премьер-министром Гончаруком за последние шесть месяцев в осуществлении широкой и амбициозной программы реформ, которая включает реализацию Соглашения об ассоциации ЕС-Украина", – говорится в заявлении.

В Евросоюзе отметили, что ожидают от нового правительства такой же решимости в продвижении реформ, включая те, которые касаются борьбы с коррупцией.

"Мы ожидаем, что новое правительство продемонстрирует аналогичную степень решимости проводить эти реформы, в частности борьбу с коррупцией и корыстными интересами и в важных секторах, в частности финансовом. Верховенство права остается краеугольным камнем стабильности, экономики и инвестиций", – добавили в Брюсселе.

Как ранее сообщал Фокус:

4 марта Верховная Рада отправила Гончарука в отставку. "За" проголосовали 353 народных депутата.