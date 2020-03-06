Рада решила обсудить с украинцами законопроект о референдуме

Верховная Рада вынесла на всенародное обсуждение будущий проект закона о референдуме.

Об этом в сообщил первый замглавы Рады Руслан Стефанчук, передает РБК-Украина.

"Все, кто хочет принять активное участие в разработке закона о всеукраинском референдуме, может отправить свои предложения на электронную почту", – сообщил Стефанчук.

Срок приема предложений – до 18 марта включительно.

Проект определяет базовые принципы проведения референдума, регулирует его инициирование, подготовку и проведение, а также процесс подсчета голосов и объявления результатов.

Согласно нынешнему тексту проекта, на референдум может выноситься одновременно не более трех вопросов.

Решение, принятое на референдуме, может быть изменено путем всеукраинского референдума не ранее чем через три года со дня его принятия.

Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы о:

утверждении изменений в разделы I (Общие положения), III (выборы, референдум), XIII (Внесение изменений в Конституцию) Конституции;

решении вопроса общегосударственного значения;

утверждении закона о ратификации международного договора, который предусматривает изменение территории Украины;

прекращение действия закона или отдельных его положений.

С полным 150-страничным текстом законопроекта о референдуме можно ознакомиться по ссылке.

Предложения можно прислать по такому адресу: nationalreferendum@ukr.net.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее замглавы фракции "СН" Александр Корниенко заявил, что в законопроекте о народовластии будет прописан референдум.

Но еще раньше, в сентябре, Рада включила в повестку дня президентский законопроект №1015 о "народовластии" и направила его на рассмотрение в Конституционный суд.