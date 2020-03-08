Чубаров о Шмыгале и воде в Крым: Это тест на возможность уступок России
Заявления нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по воде в Крым – это спланированная акция.
Об этом в интервью Голосу Америки заявил глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров.
Таким образом, "кто-то хочет протестировать украинское общество на возможность уступок России", считает Чубаров.
"Но могу вас заверить, что никто никому не позволит идти на уступки в вопросе суверенитета Украины", – уверяет глава Меджлиса.
При этом, Чубаров отмечает: "Риторина по Крыму очень изменилась. Власть продолжает говорить, что Крым – это Украина, но не говорит, кто виноват в оккупации полуострова".
"Нужно понимать, что все те, кто говорят о важности мира (абсолютно справедливый тезис), но не объясняют, что такой мир принесет потом гораздо больше несчастий, будут за это отвечать", – говорит он.
"Как только план реализуют и РФ начнет уничтожать все украинское, люди придет и схватят за горло не врага, а того, кто страну до этого довел", – добавил Чубаров.
Как ранее сообщал Фокус:
- Недавно Шмыгаль в эфире ТК 1+1 заявил: "Вопрос подачи воды в Крым – это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму".
- После этого он у себя в Facebook добавил, что в шумной студии "потерялись" слова о разделении воды, чтобы она не пошла россиянам на военные базы.
- Россияне уже ответили по заявлению Шмыгаля: Это точечные заявления. На поставки не рассчитываем.
- 6 марта Шмыгаль с трибуны Рады еще раз объяснил свою позицию по подаче воды в Крым: "Украинцам будем поставлять воду хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутлями". Но речи о промышленных и военных объектах не идет.