Чубаров о Шмыгале и воде в Крым: Это тест на возможность уступок России

"Но могу вас заверить, что никто никому не позволит идти на уступки в вопросе суверенитета Украины", – уверяет глава Меджлиса

Заявления нового премьер-министра Дениса Шмыгаля по воде в Крым – это спланированная акция.

Об этом в интервью Голосу Америки заявил глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров.

Таким образом, "кто-то хочет протестировать украинское общество на возможность уступок России", считает Чубаров.

"Но могу вас заверить, что никто никому не позволит идти на уступки в вопросе суверенитета Украины", – уверяет глава Меджлиса.

При этом, Чубаров отмечает: "Риторина по Крыму очень изменилась. Власть продолжает говорить, что Крым – это Украина, но не говорит, кто виноват в оккупации полуострова".

"Нужно понимать, что все те, кто говорят о важности мира (абсолютно справедливый тезис), но не объясняют, что такой мир принесет потом гораздо больше несчастий, будут за это отвечать", – говорит он.

"Как только план реализуют и РФ начнет уничтожать все украинское, люди придет и схватят за горло не врага, а того, кто страну до этого довел", – добавил Чубаров.

Как ранее сообщал Фокус:

Недавно Шмыгаль в эфире ТК 1+1 заявил: "Вопрос подачи воды в Крым – это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму".

После этого он у себя в Facebook добавил, что в шумной студии "потерялись" слова о разделении воды, чтобы она не пошла россиянам на военные базы.

Россияне уже ответили по заявлению Шмыгаля: Это точечные заявления. На поставки не рассчитываем.