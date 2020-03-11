Министры отказались от своих премий, – Шмыгаль

Политика
Все министры украинского правительства не будут получать премии до конца 2020 года

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что министры отказались от своих премий до конца 2020 года.

Об этом Шмыгаль заявил по итогам заседания Кабмина, передает Интерфакс-Украина.

"Министры отказались от своих премий до конца года", – сказал премьер.

По его словам, вопрос премий министров будет рассматриваться по итогам года.

"Остается заработная плата, которая, как было принято, не должна превышать пяти средних зарплат. Остаются надбавки, определенные законом. Надбавка за интенсивность не может превышать 30% – такое ограничение также принято", – сказал Шмыгаль.

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