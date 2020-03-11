КСУ забраковал судебную реформу Зеленского

Конституционный суд признал неконституционными положения президентского закона о реформировании Верховного суда.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

КС отменил положения о сокращении вдвое количества судей Верховного суда (до 100 с 200), уточняет "Судебно-юридическая газета".

Также отменено положение о создании Комиссии по этике и добродетели при Высшем совете правосудия, сокращение сроков дисциплинарных производств в отношении судей, а также положение о новом порядке формирования Высшей квалификационной комиссии судей.

"Конституционный Суд Украины установил в Решении порядок его выполнения и рекомендовал Верховной Раде Украины безотлагательно привести положения законодательства Украины в соответствие с этим решением", – сказано в сообщении Суда.

Как ранее сообщал Фокус:

12 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №1008 о судебной реформе.

16 сентября пленум Верховного Суда выступил против президентского законопроекта о деятельности органов судейского управления, усмотрев в нем риски не только для Верховного Суда, но и всей судебной власти. Высший совет правосудия также считает, что отдельные положения законопроекта №1008 вызывают предостережения и ставят под сомнение гарантии независимости судебной ветви власти.

30 сентября Верховный Суд попросил Верховную Раду и президента Владимира Зеленского получить вывод Венецианской комиссии по спорному законопроекту №1008 и провести консультации с судебной ветвью власти. 7 октября Венецианская комиссия получила запрос от Мониторингового комитета ПАСЕ по оценке предложенных в Украине законодательных изменений в сфере судопроизводства.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич также выразила обеспокоенность новой судебной реформой в Украине. По ее словам, предложенные изменения могут иметь серьезные последствия для независимости судебной системы.