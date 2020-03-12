Это его мероприятие и позиция. Секретарь СНБО Данилов отмежевался от мирной инициативы Сергея Сивохо

Политика
Но нападение на Сивохо секретарь СНБО все же назвал "неприемлемым"

Секретарь СНБО Алексей Данилов осудил нападение на своего советника Сергея Сивохо.

Об этом он написал у себя в Facebook.

"Применение физической силы и оскорбления начинаются там, где заканчиваются аргументы. Это то, что сегодня случилось с Сивохо во время проведения его мероприятия. Подобные действия неприемлемы", – пишет Данилов.

В то же время, секретарь Совета нацбезопасности отметил, что Сивохо – один из его 11 внештатных советников и он никогда не был уполномочен представлять позицию СНБО по каким-либо вопросам.

"У каждого моего внештатного советника есть своя позиция. И поэтому абсолютно рабочая ситуация, когда их позиция или существенно отличается от моей позиции, или кардинально с ней расходится", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Сегодня советник секретаря СНБО Сергей Сивохо презентовал в "Парковом" Нацплатформу примирения и единства, которая направлена на реинтеграцию Донбасса.
  • На мероприятие пришли националисты из Нацкорпуса, которые устроили потасовку и вытолкали Сивохо из помещения.
  • Сам Сивохо после всего произошедшего написал у себя в Facebook, что "некоторым мир не нужен, потому что война – это бизнес и большие деньги".