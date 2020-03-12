Это его мероприятие и позиция. Секретарь СНБО Данилов отмежевался от мирной инициативы Сергея Сивохо
Секретарь СНБО Алексей Данилов осудил нападение на своего советника Сергея Сивохо.
Об этом он написал у себя в Facebook.
"Применение физической силы и оскорбления начинаются там, где заканчиваются аргументы. Это то, что сегодня случилось с Сивохо во время проведения его мероприятия. Подобные действия неприемлемы", – пишет Данилов.
В то же время, секретарь Совета нацбезопасности отметил, что Сивохо – один из его 11 внештатных советников и он никогда не был уполномочен представлять позицию СНБО по каким-либо вопросам.
"У каждого моего внештатного советника есть своя позиция. И поэтому абсолютно рабочая ситуация, когда их позиция или существенно отличается от моей позиции, или кардинально с ней расходится", – добавил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- Сегодня советник секретаря СНБО Сергей Сивохо презентовал в "Парковом" Нацплатформу примирения и единства, которая направлена на реинтеграцию Донбасса.
- На мероприятие пришли националисты из Нацкорпуса, которые устроили потасовку и вытолкали Сивохо из помещения.
- В результате, полиция Киева задержала 15 "активных участников инцидента" и открыла уголовное дело.
- Сам Сивохо после всего произошедшего написал у себя в Facebook, что "некоторым мир не нужен, потому что война – это бизнес и большие деньги".