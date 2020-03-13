Они проконсультируют. При ТКГ появится совещательный орган, куда войдут украинцы из ОРДЛО

На последней встрече в Минской ТКГ было решено обсудить создание консультативного совета, который мог бы рассмотреть вопросы децентрализации и проведения местных выборов в ОРДЛО.

Об этом на брифинге рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"В наследство мы получили Минские соглашения с обязательством согласовать несколько вопросов - децентрализацию и местные выборы в ОРДЛО", – начал Ермак.

Поэтому, говорит глава ОП, на последней встрече в Минске и решили создать в политической подгруппе ТКГ т.н. "консультативный совет".

Развивая тему, Ермак рассказал, что "консультативный совет" – это совещательный орган, который "может рассматривать согласованные в пакете Минских соглашений вопросы и давать свои предложения, которые могут быть использованы в работе политической подгруппы".

В такой "совет" войдут представители оккупированных и неокупированных территорий.

"Это будет платформа, на которой граждане Украины смогут общаться между собой", – пояснил Ермак.

На уточняющий вопрос журналистов, не будет ли означать создание такого "совета" признание боевиков, глава ОП ответил: "Признание – это юридическое действие. Сегодня даже РФ не признала ОРДЛО. Поэтому об этом речи не идет".

Также прозвучал вопрос о том, как будут выбирать членов "консультативного совета": не будут ли боевики или даже РФ предлагать свои кандидатуры.

Ермак ответил: "Про ОРДЛО в документах речи не идет. Они подписали протокол как наблюдатели в ТКГ... А механизм, по которому люди будут отбираться в совет, еще дорабатывается".

Кроме всего прочего, глава ОП отметил, что вопрос создания совета обсуждался на встрече "четверки" и на Мюнхенской конференции по безопасности, на которых он сам присутствовал в качестве "политического советника".

"Украинские граждане, которые сейчас вынужденно проживают на оккупированной территории, совсем были лишены права голоса и выражения своей позиции по вопросам децентрализации и выборов. Мы говорили об этом на Нормандском саммите и в Мюнхене, что это неприпустимо", – заявил Ермак.

Отдельно в он подчеркнул, что "никаких шагов, которые создавали бы правовое поле для представителей ОРДЛО, не существует".

Как ранее сообщал Фокус:

Представитель Украины в ТКГ Алексей Резников заявил, что до следующей встречи в "нормандском формате" Украина подготовит план изменений в Минские соглашения.

О неприемлемости пересмотра Минских соглашений поочередно говорили и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, и представитель РФ в ТКГ в Минске Борис Грызлов.

Песков, однако, уточнял, мол, внести изменения в "минск" можно только при совместной работе Киева с "экспертами" "ЛДНР".

Во Франции, в свою очередь, говорят, что Минские соглашения нуждаются в дополнительной интерпретации касательно этапности их реализации.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что модернизация Минских соглашений ради практического окончания войны на Донбассе вполне возможна.